El turismo almeriense despega con fuerza y pide más vuelos para seguir creciendo

Los buenos datos del año impulsan la confianza en un sector que reclama mejorar la conectividad aérea y diversificar mercados
El turismo almeriense vive uno de sus mejores momentos. Con cifras de crecimiento sostenido, récord de visitantes y la vista puesta en la desestacionalización, el sector afronta el invierno con optimismo. Así quedó reflejado en el nuevo encuentro de Desayunos con líderes organizado por IDEAL, en el que seis voces autorizadas analizaron los retos de un destino que, tras un verano positivo, busca afianzar su proyección internacional. Participaron Ignacio Tejero, director del aeropuerto de Almería (AENA); Antonio Martín, representante de Turismo Andaluz; los empresarios hoteleros Daniel Rosell (Senator Hotels & Resorts) y Marco Alonso (Barceló Cabo de Gata); y Carmelo Torres, gerente de Almería Turística, con la moderación de Miguel Cárceles, delegado de IDEAL en Almería.
El punto de partida fue claro en el cierre de la campaña de este año, “ha sido un año muy positivo” para el aeropuerto almeriense. Según explicó Ignacio Tejero, “seguimos creciendo desde el año de la pandemia, y este verano hemos superado en un 1,5% el número de pasajeros respecto al pasado año”. Según el director del aeropuerto, la temporada estival cerró con 21 conexiones activas, entre ellas la nueva ruta de Binter con Gran Canaria y la apuesta de EasyJet, que amplió sus vuelos con Londres (Gatwick, Luton y Southend) y añadió Bristol, conexión que continuará este invierno junto a Liverpool, recién inaugurada. “Son 21 casos de éxito en los que los intereses del territorio y de las compañías aéreas se alinean”, subrayó Tejero.
El responsable de AENA en Almería apuntó además a la importancia de la cooperación público-privada y de las “mesas de conectividad” impulsadas por la Junta para coordinar estrategias con aerolíneas y destinos. “Pasamos de seis a ocho rutas regulares en invierno, lo que nos ayuda a romper la estacionalidad, un objetivo compartido por todo el sector turístico andaluz”, añadió.
En el lado empresarial, las sensaciones son igualmente positivas, aunque matizadas. Daniel Rosell, CEO de Senator Hotels & Resorts, reconoció que la temporada ha sido “buena, pero desigual”. El mercado nacional sigue siendo mayoritario: “Cerca del 70% de nuestros clientes proceden del territorio español, sobre todo de Madrid hacia el sur, y sigue siendo la base de nuestra ocupación”.
El turismo internacional, añadió, es el que aporta valor añadido y ayuda a desestacionalizar. “Hemos crecido más de un 20% en clientes británicos, gracias a la mejora de las conexiones con Reino Unido, pero han caído mercados tradicionales como el belga o el luxemburgués, que históricamente llenaban en invierno”.
Rosell insistió en que “Almería tiene potencial para generar su propia demanda, sin depender solo de subvenciones”, y recordó una frase de su padre: “Sin vuelos no hay vida”. Pero matizó: “Los vuelos no se mantienen si no hay demanda real. Lo importante es que el destino se ponga de moda, que el Cabo de Gata o el Desierto de Tabernas generen interés en Europa; eso atraerá más aviones que cualquier ayuda puntual”.
Por el Hotel Barceló Cabo de Gata, Marco Alonso, su director, celebró el 20º aniversario del establecimiento subrayando su apuesta por mantener la actividad todo el año. “Llevamos tres inviernos abiertos y necesitamos la conectividad aérea para sostener segmentos como el turismo de empresa, deportivo o MICE”, explicó. El hotel acoge congresos, eventos científicos y entrenamientos de equipos internacionales. “No podemos vivir solo del verano. El invierno exige cooperación y planificación”, recalcó.
Alonso lamentó la pérdida del vuelo con París —“ojalá se recupere”— y apuntó a la necesidad de abrir nuevas rutas con Europa Central, “donde Barceló también tiene presencia hotelera, en ciudades como Praga o Varsovia”. Apostó, además, por un turismo “de calidad y no solo de volumen”, capaz de elevar tarifas y posicionar Almería en una gama superior: “No se trata de llenar a cualquier precio, sino de atraer al cliente que valora nuestro destino y lo hace sostenible”.
Desde la Junta de Andalucía, Antonio Martín, de Turismo Andaluz, destacó la apuesta institucional por fortalecer los aeropuertos regionales. “Málaga y Sevilla juegan en otra liga, pero nuestra prioridad son los aeropuertos secundarios, como el de Almería, que necesitan apoyo para crecer de forma equilibrada”, explicó. Martín recordó que la Junta ha creado seis mesas de conectividad aérea con AENA, aerolíneas y empresarios, para diseñar estrategias realistas según las fortalezas de cada territorio. “Queremos recuperar el mercado alemán, perdido tras la marcha de Cóndor, y atraer nuevos flujos desde países emergentes, sin descuidar el mercado doméstico”, detalló.
El objetivo, dijo, es avanzar hacia un turismo premium y sostenible: “Buscamos visitantes quegasten más, que se distribuyan por el territorio y que ayuden a descomprimir la masificación de las grandes capitales”. Andalucía, añadió, “sigue siendo líder en el mercado nacional y está logrando alargar las estancias, incluso en zonas con inviernos más duros como Almería”.
Carmelo Torres, gerente de Almería Turística, coincidió en que el verano fue “muy bueno” y destacó la evolución del perfil del visitante. “El turista familiar sigue siendo nuestro pilar, representa un 55%, y las parejas jóvenes, otro 25%”, precisó. Torres apuntó que el crecimiento de las viviendas de uso turístico ha diversificado la oferta y extendido la presencia de visitantes en barrios tradicionales de la ciudad. “Cada viernes llegan nuevas familias que buscan experiencias más integradas, combinando playa, gastronomía y naturaleza. El Parque Natural de Cabo de Gata sigue siendo nuestro gran atractivo”.
El responsable de Almería Turística recordó que la mesa de conectividad del aeropuerto —en la que participan Junta, Diputación y Ayuntamiento— trabaja ya con nuevas aerolíneas para incorporar destinos como Santander, tras la reciente pérdida de los vuelos con Bilbao y París. “La conectividad no es una foto fija, cambia cada temporada, y debemos seguir insistiendo”, afirmó.
Tejero explicó que los vuelos chárteres son “un termómetro de la demanda real del territorio”. De los 21 destinos operados este verano, seis fueron chárter: “Generan mucha actividad económica y, si funcionan, suelen evolucionar a vuelos regulares, como ocurrió con Praga”.
Martín añadió que compañías como Jet2 o EasyJet Holidays apuestan por ese modelo híbrido entre aerolínea y turoperador. “El 80% de los pasajeros de Jet2 son británicos y tienen producto en Almería. Es una fórmula que funciona y debemos potenciar”.
En paralelo, el sector ve oportunidades en el turismo de golf. Alonso recordó que el campo de Alborán Golf, nacido tras los Juegos Mediterráneos 2005, se ha revitalizado gracias a la colaboración público-privada: “Hoy marca la diferencia para mantenernos abiertos en invierno, pero sería necesario ampliar capacidad y crear nuevas sinergias con otros campos de la provincia”.
En el encuentro resaltó una idea compartida, la de la necesidad de trabajar unidos. “Esto no es una guerra individual”, afirmó Marco Alonso. “Necesitamos cooperación entre administraciones, aerolíneas y empresas para crecer en rentabilidad y calidad”.
Rosell lo resumió con una visión de largo alcance: “Una ciudad en la que merece la pena vivir es una ciudad que merece la pena visitar”.
Tejero, por su parte, cerró con optimismo: “El aeropuerto de Almería tiene margen de crecimiento. Nuestro trabajo es facilitar que las oportunidades se conviertan en vuelos, y los vuelos, en prosperidad para toda la provincia”.
Desayunos con líderes de IDEAL volvió a confirmar que el turismo almeriense no solo despega: quiere volar más alto, con nuevas rutas, más calidad y una visión común de futuro.