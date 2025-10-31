El turismo almeriense despega con fuerza y pide más vuelos para seguir creciendo

Estrategia andaluza: aeropuertos secundarios, mercados premium

Desde la Junta de Andalucía, Antonio Martín, de Turismo Andaluz, destacó la apuesta institucional por fortalecer los aeropuertos regionales. “Málaga y Sevilla juegan en otra liga, pero nuestra prioridad son los aeropuertos secundarios, como el de Almería, que necesitan apoyo para crecer de forma equilibrada”, explicó. Martín recordó que la Junta ha creado seis mesas de conectividad aérea con AENA, aerolíneas y empresarios, para diseñar estrategias realistas según las fortalezas de cada territorio. “Queremos recuperar el mercado alemán, perdido tras la marcha de Cóndor, y atraer nuevos flujos desde países emergentes, sin descuidar el mercado doméstico”, detalló.

El objetivo, dijo, es avanzar hacia un turismo premium y sostenible: “Buscamos visitantes quegasten más, que se distribuyan por el territorio y que ayuden a descomprimir la masificación de las grandes capitales”. Andalucía, añadió, “sigue siendo líder en el mercado nacional y está logrando alargar las estancias, incluso en zonas con inviernos más duros como Almería”.

Turismo familiar, viviendas vacacionales y nuevos hábitos

Carmelo Torres, gerente de Almería Turística, coincidió en que el verano fue “muy bueno” y destacó la evolución del perfil del visitante. “El turista familiar sigue siendo nuestro pilar, representa un 55%, y las parejas jóvenes, otro 25%”, precisó. Torres apuntó que el crecimiento de las viviendas de uso turístico ha diversificado la oferta y extendido la presencia de visitantes en barrios tradicionales de la ciudad. “Cada viernes llegan nuevas familias que buscan experiencias más integradas, combinando playa, gastronomía y naturaleza. El Parque Natural de Cabo de Gata sigue siendo nuestro gran atractivo”.

El responsable de Almería Turística recordó que la mesa de conectividad del aeropuerto —en la que participan Junta, Diputación y Ayuntamiento— trabaja ya con nuevas aerolíneas para incorporar destinos como Santander, tras la reciente pérdida de los vuelos con Bilbao y París. “La conectividad no es una foto fija, cambia cada temporada, y debemos seguir insistiendo”, afirmó.

Chárteres, turoperadores y golf: claves del invierno

Tejero explicó que los vuelos chárteres son “un termómetro de la demanda real del territorio”. De los 21 destinos operados este verano, seis fueron chárter: “Generan mucha actividad económica y, si funcionan, suelen evolucionar a vuelos regulares, como ocurrió con Praga”.

Martín añadió que compañías como Jet2 o EasyJet Holidays apuestan por ese modelo híbrido entre aerolínea y turoperador. “El 80% de los pasajeros de Jet2 son británicos y tienen producto en Almería. Es una fórmula que funciona y debemos potenciar”.

En paralelo, el sector ve oportunidades en el turismo de golf. Alonso recordó que el campo de Alborán Golf, nacido tras los Juegos Mediterráneos 2005, se ha revitalizado gracias a la colaboración público-privada: “Hoy marca la diferencia para mantenernos abiertos en invierno, pero sería necesario ampliar capacidad y crear nuevas sinergias con otros campos de la provincia”.

Mirar al futuro: cooperación y calidad

En el encuentro resaltó una idea compartida, la de la necesidad de trabajar unidos. “Esto no es una guerra individual”, afirmó Marco Alonso. “Necesitamos cooperación entre administraciones, aerolíneas y empresas para crecer en rentabilidad y calidad”.

Rosell lo resumió con una visión de largo alcance: “Una ciudad en la que merece la pena vivir es una ciudad que merece la pena visitar”.

Tejero, por su parte, cerró con optimismo: “El aeropuerto de Almería tiene margen de crecimiento. Nuestro trabajo es facilitar que las oportunidades se conviertan en vuelos, y los vuelos, en prosperidad para toda la provincia”.

Desayunos con líderes de IDEAL volvió a confirmar que el turismo almeriense no solo despega: quiere volar más alto, con nuevas rutas, más calidad y una visión común de futuro.