¿Sueñas con casarte con vistas a la Alhambra y celebrarlo a lo grande?

Fue conocido durante siglos como la Casa del ‘Moro Rico Abu-Jamr’, un personaje singular, bohemio, libertino, poeta, hedonista y médico generoso que curaba de forma altruista a los más pobres y coleccionaba libros antiguos. Este enclave legendario —testigo de poetas, médicos altruistas y nobles— hoy se transforma, gracias a La Borraja, en el escenario perfecto para bodas, congresos y celebraciones singulares.

A tan solo 10 minutos del palacio de congresos de Granada y 5 minutos de casco histórico, hacen de este un espacio plural en el que albergar cualquier tipo de evento.

Realiza tu evento en Carmen de los Chapiteles.