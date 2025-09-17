Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Borraja

¿Sueñas con casarte con vistas a la Alhambra y celebrarlo a lo grande?

Bajo la mirada del Generalife y abrazado por el bosque de la Alhambra, el Carmen de los Chapiteles en Granada combina historia nazarí, jardines del siglo XIV y panorámicas de 360 grados sobre el Albaicín y el Sacromonte

R. C. M.

Compartir

Fue conocido durante siglos como la Casa del ‘Moro Rico Abu-Jamr’, un personaje singular, bohemio, libertino, poeta, hedonista y médico generoso que curaba de forma altruista a los más pobres y coleccionaba libros antiguos. Este enclave legendario —testigo de poetas, médicos altruistas y nobles— hoy se transforma, gracias a La Borraja, en el escenario perfecto para bodas, congresos y celebraciones singulares.

A tan solo 10 minutos del palacio de congresos de Granada y 5 minutos de casco histórico, hacen de este un espacio plural en el que albergar cualquier tipo de evento.

Realiza tu evento en Carmen de los Chapiteles.

avanti
indietro

Organizamos tu boda en Carmen de los Chapiteles como una experiencia integral: concepto creativo, decoración personalizada, protocolo, timeline y coordinación in situ.

Nuestro equipo se encarga desde la prueba de menú hasta la recena, liberando a familias y amigos de cualquier responsabilidad.

Desde un cóctel íntimo frente a la Colina Roja hasta un gran banquete con espectáculo musical en directo, nada queda al azar.

Cada rincón de Los Chapiteles, en Granada tiene carácter propio:

  • Mirador: Vistas panorámicas a la Alhambra y capacidad para ceremonias civiles al aire libre.

  • Salón de Cristal: Interior luminoso para más de 380 comensales, ideal cuando el clima sorprende.

  • Patio Interior: Ambiente nazarí para cócteles con fuentes centenarias.

  • Pub: Espacio privado con barra propia para after-party sin desplazamientos.

  • Terraza Los Córdova: Perfecta para cualquier tipo de celebración

  • Terraza El Partal: Zona versátil para estaciones de show cooking o brunch post-boda.

Con unas capacidad interiores para 380 personas, y de más de 700 personas en el exterior con vistas a la Alhambra, hacen de este venue, un escenario único en la ciudad de Granada e inigualable por su ubicación en el corazón de la Alhambra.

Posibilidad de espectáculos musicales en directo. Vistas panorámicas 360 grados.

Compartir

Contenido de La Borraja, editado por CMA Comunicación. En su elaboración no ha intervenido la Redacción de este medio.