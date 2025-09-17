¿Sueñas con casarte con vistas a la Alhambra y celebrarlo a lo grande?

Secciones
Bajo la mirada del Generalife y abrazado por el bosque de la Alhambra, el Carmen de los Chapiteles en Granada combina historia nazarí, jardines del siglo XIV y panorámicas de 360 grados sobre el Albaicín y el Sacromonte
Fue conocido durante siglos como la Casa del ‘Moro Rico Abu-Jamr’, un personaje singular, bohemio, libertino, poeta, hedonista y médico generoso que curaba de forma altruista a los más pobres y coleccionaba libros antiguos. Este enclave legendario —testigo de poetas, médicos altruistas y nobles— hoy se transforma, gracias a La Borraja, en el escenario perfecto para bodas, congresos y celebraciones singulares.
A tan solo 10 minutos del palacio de congresos de Granada y 5 minutos de casco histórico, hacen de este un espacio plural en el que albergar cualquier tipo de evento.
Organizamos tu boda en Carmen de los Chapiteles como una experiencia integral: concepto creativo, decoración personalizada, protocolo, timeline y coordinación in situ.
Nuestro equipo se encarga desde la prueba de menú hasta la recena, liberando a familias y amigos de cualquier responsabilidad.
Desde un cóctel íntimo frente a la Colina Roja hasta un gran banquete con espectáculo musical en directo, nada queda al azar.
Cada rincón de Los Chapiteles, en Granada tiene carácter propio:
Con unas capacidad interiores para 380 personas, y de más de 700 personas en el exterior con vistas a la Alhambra, hacen de este venue, un escenario único en la ciudad de Granada e inigualable por su ubicación en el corazón de la Alhambra.
Posibilidad de espectáculos musicales en directo. Vistas panorámicas 360 grados.