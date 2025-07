Audi Gilauto da a conocer su nueva etapa con una presentación cargada de emociones

«Hoy celebramos que Audi se integra en la familia Gilauto, con una nueva gerencia cargada de propósito, visión y energías renovadas. Granada merecía un referente premium, y desde hoy lo tiene más cerca que nunca», afirmó el comunicador entre los aplausos del público.

El primero en intervenir fue Juan Carlos Gil, miembro del equipo directivo de Gilauto, quien explicó las claves de esta integración, «No es solo un cambio de nombre, es una nueva forma de entender la experiencia del cliente, más personalizada, más conectada, más inspiradora. Queremos convertir Audi Gilauto en el concesionario premium de referencia en Granada, con instalaciones punteras y un equipo profesional apasionado», subrayó Gil.

Juan Carlos Gil también agradeció la confianza de los clientes y colaboradores a lo largo de más de cuatro décadas, recalcando que «la esencia de Gilauto seguirá siendo la cercanía y el servicio de calidad, sumando ahora la excelencia de la marca de los cuatro aros».

Tras sus palabras, tomó la palabra Paolo Prinari, director de ventas de Audi España, quien alabó el potencial del mercado granadino y el compromiso demostrado por Gilauto, «Granada es una plaza estratégica para Audi, y la alianza con Gilauto nos va a permitir crecer y consolidar nuestra posición. Queremos que cada cliente viva la experiencia Audi desde el minuto uno, con tecnología, diseño y emoción», afirmó Prinari, quien aprovechó para desgranar brevemente la visión de futuro de la marca a nivel nacional.

En su intervención, Prinari también puso el foco en la fuerte ofensiva de producto que vive actualmente Audi, con más de 20 novedades lanzadas recientemente. Un despliegue que refuerza la apuesta de la marca por la electrificación y la sostenibilidad, sin renunciar al placer de conducción y a la deportividad que caracterizan su ADN.

A continuación, Enrique Árbol retomó el hilo del acto para introducir a Ramón Nebot, Product Manager de Audi España, encargado de desgranar las principales innovaciones de la gama actual. «En los últimos meses, Audi ha renovado profundamente su oferta, desde la gama e-tron 100% eléctrica hasta iconos como el nuevo Q5 o el A6, que esta noche tenéis la oportunidad de descubrir con todo detalle», explicó Árbol, dando paso a Nebot.

Ramón Nebot realizó una exposición técnica en la que subrayó las bondades de estos dos modelos estrella, «El Q5 combina deportividad, eficiencia y un diseño que cautiva, mientras que el nuevo A6 eleva el concepto de berlina premium a un nuevo nivel, con su propuesta de conectividad y confort de máximo nivel», detalló Nebot, quien se mostró ilusionado con la acogida que estos modelos están teniendo en toda España.

Durante el momento más esperado de la noche, el destape de ambos vehículos, el grupo granadino Los Pelirrojos puso la nota musical interpretando en directo un fragmento de You shook me all night long, generando un ambiente vibrante que encendió la ovación del público.

Tras la presentación de producto, el escenario lo recuperó Enrique Árbol para dar paso a Cristina Gil, encargada de poner el broche final al bloque institucional.

«Hoy abrimos un nuevo capítulo con la misma pasión y los mismos valores con los que empezamos en 1977: profesionalidad, cercanía y compromiso. Queremos abrir la puerta a nuevas formas de emocionaros, de sorprenderos, de haceros sentir orgullosos de conducir un Audi», destacó la directiva de Gilauto, emocionada.

El evento, que contó también con un cóctel servido por el prestigioso grupo La Mamunia, ofreció a los asistentes una cuidada experiencia gastronómica. Ya en el arranque de la velada, el público fue recibido con limonada y naranjada de bienvenida, creando un ambiente distendido y relajado entre los invitados. Del mismo modo, la música en directo fue un elemento clave, acompañando con versiones instrumentales elegidas cuidadosamente, generando una atmósfera elegante y vibrante. Al término de las intervenciones, Los Pelirrojos interpretaron al completo el tema Have you ever seen the rain de Creedence Clearwater Revival, que sirvió como colofón perfecto para dar paso a un recorrido libre por la exposición de vehículos y los córneres sensoriales.

Estos espacios fueron diseñados para activar los sentidos y conectar emocionalmente con los valores de la marca: un módulo de fragancias que recreaba el inconfundible olor a coche nuevo de Audi, un córner de materiales para sentir la calidad de sus interiores al tacto, un espacio de iluminación que mostraba las firmas de sus modelos y la tecnología lumínica de Audi, y una experiencia sonora donde los asistentes pudieron experimentar la calidad de los sistemas de audio Bang & Olufsen integrados en Audi. Los asistentes aprovecharon para intercambiar impresiones y conocer de cerca la calidad de la gama Audi que desde ahora se podrá disfrutar bajo la gestión de Gilauto.

La despedida estuvo marcada por el detalle entregado a los invitados: un pequeño granado que representa la apuesta decidida de Audi y Gilauto por un sector de la automoción más sostenible. El resultado fue una velada redonda, donde la tecnología, el arte, la emoción y el sabor local se fusionaron para marcar el comienzo de una etapa llena de retos y oportunidades. Gilauto, que además de Audi, ha sumado a Volkswagen las marcas Skoda y Volkswagen Vehículos Comerciales, aspira así a reforzar su liderazgo en Granada y a consolidar a la propia Audi como la marca premium de referencia en la provincia, con la ambición de seguir emocionando a cada cliente en cada kilómetro recorrido.

Las instalaciones de Audi Gilauto se encuentran en Granada, en Avd. de Andalucía s/n; y Motril, en Ctra. de Almería, Km. 1,2. Puede descubrir más sobre Audi Gilauto en www.gilauto.com/audi