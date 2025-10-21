Al Grano ha sido el ganador de la tercera edición del Paseo de la Salaílla de Cervezas Victoria

El evento se celebró en un ambiente festivo y de compañerismo, donde los cocineros explicaron en directo sus elaboraciones. Entre las propuestas destacó la reinterpretación de platos clásicos con ingredientes locales y técnicas modernas: desde la ensalada de atún confitado y mayonesa de ajo asado de Sancho Original hasta la salaílla de costilla a baja temperatura con salsa gochujang de Casa Colón, pasando por creaciones con bacalao, carrillera o incluso calabaza.

El representante de Cervezas Victoria, Luis Rubio, destacó el éxito de esta tercera edición y el entusiasmo del público:

«La gente nos pedía en la calle cuándo comenzaba la ruta. Con un producto tan granadino como la salaílla, la acogida ha sido impresionante. Esto nos anima a seguir invirtiendo y apoyando la gastronomía y el desarrollo de la ciudad», afirmó.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Francis Vilches recordó los orígenes humildes de la salaílla, nacida en la posguerra como una masa horneada con aceite y sal, elaborada con los restos del pan del día:

«La salaílla es una reivindicación de nuestras madres y abuelas, que con ingenio y esfuerzo crearon algo que hoy es símbolo de nuestra tierra», explicó.

El jurado subrayó el alto nivel de las tapas presentadas, destacando cómo la iniciativa de Cervezas Victoria ha contribuido a elevar el estándar de la gastronomía local:

«Sin darse cuenta, la marca está ayudando a subir el nivel de la tapa en Granada», comentaron los chefs entre risas y aplausos.

La jornada culminó con la degustación de las tapas finalistas en un ambiente donde se mezclaron el arte culinario, la tradición y la pasión por la cocina andaluza.

El Paseo de la Salaílla se consolida así como una cita imprescindible en el calendario gastronómico granadino, reafirmando el compromiso de Cervezas Victoria con la cultura, la innovación y la hostelería de la región.