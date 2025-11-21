Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Villamandos anuncia la activación de un sistema inteligente para ofrecer información detallada al ecosistema emprendedor andaluz

Esta plataforma estratégica que recoge 102 indicadores clave del emprendimiento andaluz estará disponible a partir de este viernes a través de la página web de Andalucía Emprende

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:54

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha activado hoy, a través de la página web de Andalucía Emprende, el Sistema Inteligente de Indicadores de ... Emprendimiento en Andalucía (SIDEA), una herramienta que proporciona información precisa y detallada al ecosistema emprendedor andaluz. Así lo ha anunciado el consejero, José Carlos Gómez Villamandos, durante la inauguración del Encuentro de Emprendimiento Universitario 2025 que se ha celebrado en la Universidad de Cádiz (UCA) con la finalidad de fortalecer el ecosistema emprendedor universitario andaluz, conectando el conocimiento generado en las universidades públicas con el mundo empresarial.

