Un viaje musical inolvidable: Fran Perea, Álex Ubago y Despistaos en Starlite Occident

Este sábado 16 de agosto, el mágico enclave de Starlite Occident será testigo de un evento inolvidable, donde tres artistas que han dejado huella en la música española se unirán para crear una velada de emociones intensas. Fran Perea, Álex Ubago y Despistaos se reunirán en un escenario que promete ser un auténtico viaje a través de los recuerdos y las notas que han formado parte de nuestra vida.

Durante todo este verano IDEAL está regalando invitaciones a conciertos de Starlite Occident a todos los usuarios y lectores de Oferplan Granada de IDEAL que disfrutan de uno de los menús exclusivos en Altamura. No pierdas la oportunidad de vivir dos momentos únicos este verano:disfrutar de un concierto y una cena en un lugar memorable.

Fran Perea, conocido por su carisma y su voz cautivadora, llegará con su gira «Punto y Aparte». Este es un momento perfecto para recordar baladas que marcaron toda una época. Con temas icónicos como «La Chica de la Habitación de al Lado», Fran guiará al público en una travesía musical llena de sentimientos y nostalgia. Su excepcional banda, liderada por el talentoso Víctor Elías, hará vibrar cada rincón del escenario, creando una conexión especial con los asistentes y desatando una energía contagiosa.

Por otro lado, Álex Ubago, el cantautor de las baladas que resuenan en nuestros corazones, traerá consigo el espíritu de más de 20 años de carrera musical. Con su gira «Galerna 2025», promete deleitarnos con canciones como «Sin miedo a nada» y «A gritos de esperanza», que han devenido himnos para generaciones. Sus colaboraciones con artistas de renombre como Pablo López y La Oreja de Van Gogh han reafirmado su estatus en la industria, y en este concierto, su magia nos envolverá en un abrazo sonoro único.

Y no podemos olvidar a Despistaos, quienes tras 10 discos y miles de conciertos, continúan conquistando al público con su adrenalina y entrega inigualable. Con clásicos como «Física o Química» y «Cada Dos Minutos», junto con sus éxitos recientes como «Mi Accidente Preferido» y «Mientras Bailas Sola», su actuación garantizará un estallido de energía que mantendrá el ritmo en alto, haciendo que el público cante y baile sin parar.

Juntos, estos tres artistas representarán una noche donde la nostalgia y la emoción se entrelazarán. Será un momento para recordar, un viaje musical donde cada nota resonará en el corazón de todos. En Starlite Occident, el sábado 16 de agosto, la música se vivirá como nunca antes. Así que prepara tu voz y ven a disfrutar de una experiencia que, sin duda, quedará grabada en la memoria colectiva. ¡La fiesta está a punto de comenzar!

