El viaje en coche por los parques naturales más espectaculares de la Andalucía Oriental

La Andalucía Oriental es una joya con muchos tesoros por descubrir. Cada provincia tiene su encanto y paisajes característicos que la hacen única e invitan ... a vivirla: empezando la ruta en Granada, podrás visitar el Parque Natural de Sierra Nevada; en Jaén, no deberías perderte la belleza de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas; en Almería, llegarás hasta el Desierto de Tabernas y te sentirás como en una mismísima película del Lejano Oeste; y, por último, Málaga y su Sierra de las Nieves y Ronda.

1 Granada Parque Natural de Sierra Nevada

La red de senderos que pintan Sierra Nevada permiten ver una gran variedad de paisajes y ecosistemas en unos de los sistemas montañosos más importantes de la península. En esta época del año, con la vuelta de la nieve a las laderas, podrás disfrutar del esquí y el snow en la estación, que tiene prevista su apertura para el próximo 29 de noviembre, o de las excursiones con raquetas para admirar más detenidamente las vistas.

Otra opción muy pintoresca es la de caminar por veredas que parten desde los mismos municipios de la Alpujarra, conocida por su exquisita gastronomía, arquitectura y paisaje, que guardan un importante legado morisco como último bastión que fue del reino nazarí de Granada.

2 Jaén Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Si lo que buscas son senderos con mucha vegetación y agua, las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas te encantarán. Aquí podrás encontrar el nacimiento del río Guadalquivir y la ruta del río Borosa, una de las más populares. Además, está el Parque de Fauna Silvestre Collado del Almendral, un paraje de 100 hectáreas ubicado en el corazón de la montaña que ofrece una visita guiada en tren turístico. Ahí se pueden contemplar ciervos, gamos, cabra montes, aves rapaces e, incluso, lobos.

3 Almería Desierto de Tabernas

Lo ideal para recorrer el Desierto de Tabernas es hacer un tour guiado en 4x4. De esta forma podrás conocer de primera mano algunas localizaciones de cine como las de Indiana Jones o Lawrence de Arabia. Y, si viajas con niños –aunque si no también–, tienes una visita obligada al MiniHollywood Oasys, un lugar donde te sentirás inmerso en una película del Lejano Oeste.

Si quieres combinar tu visita al desierto con un poco de costa, en tan solo una hora en coche llegarás al Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar. Aquí podrás hacer rutas de senderismo bordeando playas y calas salvajes y acercarte a las salinas, uno de los lugares más bonitos.

4 Málaga Sierra de las Nieves y Ronda

La Sierra de las Nieves es un paraíso que los botánicos califican como la joya verde de Andalucía. En cualquiera de sus recorridos podrás apreciar la gran diversidad de flora y fauna que caracteriza a este entorno malagueño. Además, a tan solo una hora, está una de las joyas de la provincia: la ciudad de Ronda, famosa por estar ubicada en un valle con cañones y acantilados profundos y sus edificios históricos.