Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El viaje en coche por los parques naturales más espectaculares de la Andalucía Oriental. Ideal

El viaje en coche por los parques naturales más espectaculares de la Andalucía Oriental

Podrás recorrer todas sus provincias y descubrir los tesoros que hay ocultos en cada una de ellas

Sandra Palacios

Sandra Palacios

Granada

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:08

La Andalucía Oriental es una joya con muchos tesoros por descubrir. Cada provincia tiene su encanto y paisajes característicos que la hacen única e invitan ... a vivirla: empezando la ruta en Granada, podrás visitar el Parque Natural de Sierra Nevada; en Jaén, no deberías perderte la belleza de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas; en Almería, llegarás hasta el Desierto de Tabernas y te sentirás como en una mismísima película del Lejano Oeste; y, por último, Málaga y su Sierra de las Nieves y Ronda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Herido muy grave un conductor de 20 años en un accidente en Castilléjar
  2. 2

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  3. 3 Queman las terrazas de dos bares en Guadix
  4. 4 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada
  5. 5 Nevada Shopping enciende el árbol de Navidad más alto de Europa
  6. 6

    Un conductor ebrio choca contra una columna publicitaria en Granada
  7. 7 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  8. 8 La ayuda de 200 euros al mes por hijo que puede incluir el Gobierno desde el año que viene
  9. 9

    Comienza la transformación de la antigua residencia de Fray Leopoldo en viviendas
  10. 10 Las zonas en las que va a hacer más frío antes de que vuelvan las lluvias a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El viaje en coche por los parques naturales más espectaculares de la Andalucía Oriental

El viaje en coche por los parques naturales más espectaculares de la Andalucía Oriental