La suerte la ha dado Antonio Cruz que vende de forma ambulante en Baeza.

Un vendedor andaluz vende el Sueldazo de la ONCE de 240.000 euros: «No sabemos quién se lo ha llevado»

«Esto viene bien en la fecha que sea pero en vísperas ya del fin de año mejor todavía que hay muchos gastos», dice Antonio Cruz, que es vendedor de la ONCE desde 2012.

C. L.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:49

Comenta

La suerte en forma de sorteos vuelve a sonreír a Andalucía. Ayer la Lotería Nacional dejó su segundo premio íntegro en Málaga y este mismo ... sábado, además, el sorteo del fin de semana de la ONCE ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros, en Baeza.

