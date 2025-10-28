Varios frentes atlánticos amenazan a Granada con lluvias intensas a partir de esta hora Las precipitaciones serán más intensas en la parte occidental de la región, pero también afectarán a diferentes zonas de la provincia granadina

Alberto Flores Granada Martes, 28 de octubre 2025, 09:44

La lluvia llega a Andalucía este martes. Después de varias semanas en las que la estabilidad ha sido la principal protagonista, varios frentes atlánticos cruzarán la Península y la comunidad andaluza de oeste a este esta semana. Una situación que dejará grandes acumulados de precipitaciones desde este martes en las provincias occidentales de la región y que también afectarán a Granada, con lluvias que darán comienzo durante las próximas horas.

Desde la madrugada de este martes la lluvia ha sido el principal fenómeno meteorológico en Andalucía, concretamente en la mitad occidental de la comunidad. Sin embargo, durante la mañana la jornada será bastante más tranquila, con cielos soleados en la mayoría de provincias. Eso sí, a partir de las primeras horas de la tarde, sobre todo desde las 14:00, la lluvia volverá a tomar el protagonismo y barrerá el territorio de oeste a este.

De este modo, comenzará lloviendo en la provincia de Huelva y conforme avancen las horas la lluvia se extenderá hacia Andalucía oriental, llegando a la provincia de Granada en torno a las 18:00 horas. Podrían ser lluvias intensas, hasta el punto de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por este motivo de 20:00 a 00:00 horas en Cádiz y Huelva.

Lluvias y tormentas el miércoles

La situación, lejos de mejorar, irá a peor desde la madrugada del miércoles. Seguirá lloviendo en casi toda Andalucía, aunque lo hará con más fuerza en las provincias occidentales. Para este día los avisos de la Aemet se multiplican, siendo amarillos por lluvia durante casi toda la jornada en Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla. Además, también hay avisos por tormentas en Huelva y Sevilla, y por fenómenos costeros en Cádiz.

En Granada se esperan lluvias durante la madrugada, aunque por la mañana los cielos se despejarán y lucirán soleados, al igual que en Almería. Eso sí, ya por la tarde la nubosidad aumentará y las precipitaciones también llegarán al territorio granadino, prolongándose hasta la noche y la madrugada del jueves. De hecho, lo más probable es que continúe lloviendo durante la mañana del jueves y que la lluvia no cese hasta pasada la mitad del día.

El viernes y el sábado volverán a ser días de inestabilidad en las provincias occidentales de Andalucía, aunque en Granada no se esperan lluvias y el sol volvería a ganar protagonismo. En lo relativo a las temperaturas, estas descenderán poco a poco desde hoy hasta quedar las máximas en torno a los 20 grados y las mínimas ligeramente por encima de los 10 a lo largo de la semana.