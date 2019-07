«Vox está siendo útil en Andalucía, se puede confirmar con hechos» Sergio Romero, el nuevo coordinador de IU en Andalucía. Sergio Romero, portavoz de Cs en el Parlamento de Andalucía: «Me preocupa que el PSOE no sepa hacer una oposición útil», señala y asegura que se ha hecho más en seis meses que «en años de socialismo» MATÍAS STUBER Málaga Lunes, 8 julio 2019, 02:35

Un correo con propuestas para mejorar Sanlúcar de Barrameda. Era el año 2011 y así fue el primer coqueteo de Sergio Romero con la política. Su cuadro es similar al de otros dirigentes naranja. Crece en una familia que simpatiza con el PSOE y Felipe González era visto como un personaje clave para el porvenir de una democracia joven. Las afinidades pueden mutar y Romero es la prueba de ello. Acaba de rendir tributo a Blas Infante cuando atiende a SUR para hacer un balance de los últimos seis meses.

-Viene del homenaje a Blas Infante. ¿Qué le sugiere su figura?

-El sentimiento y la determinación de luchar por tu tierra. Figuras como las de Blas Infante son una referencia para que uno haga su trabajo con la misma entrega.

-¿Cuál es su manera de sentirse andaluz?

-Para mí es compatible y necesario sentirme tan andaluz como español, y tan español como europeo.

-¿Qué ha hecho su formación en estos seis primeros meses de Gobierno PP-Cs?

-Ser útil. Cuando nosotros llegamos en 2015, no había cultura de pactos. Nosotros le dimos un vuelco y esto nos ha permitido tener ahora responsabilidad de gobierno. Seis meses están cundiendo mucho más que años y años de parálisis socialista. Los agentes económicos y sociales nos lo están agradeciendo.

-¿Considera ya al PP como el socio natural de Cs?

-El socio natural de Cs son los propios andaluces y españoles. Dicho esto, siempre que nos sentemos a la mesa con responsabilidad, no vamos a tener cortapisas con nadie. Es cierto que hay conceptos que son imprescindibles para nosotros. Somos un partido de libertades individuales y colectivas.

-Durante la campaña, los dirigentes populares insistían en que estaban condenados a entenderse.

-Nosotros estamos condenados a entendernos con todo el mundo.

-Con el PSOE se entienden ahora muy poco. ¿Qué ha cambiado?

-Después de llegar al acuerdo de investidura con Susana Díaz, nuestra relación se ha ido moldeando. Llega un momento en el que nos damos cuenta de que el PSOE no quería cambiar nada. Lo único que quería era eternizarse en el poder. Las relaciones ahora son buenas en el Parlamento. Lo que pasa es que el PSOE lleva siete meses de insomnio. No está acostumbrado a hacer oposición en Andalucía. Está disperso y descentrado.

-¿Cree que los andaluces ya están notando el efecto de las políticas impulsadas en estos seis meses?

-No es que lo crea... Lo puedo confirmar. Los autónomos tendrán dos años de tarifa plana y hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones. Lo más urgente que hemos conseguido es que se reduzcan las listas de espera. El PSOE tenía a medio millón de andaluces que estaban esperando una intervención metidos en un cajón.

- A veces da la impresión de que los consejeros del PP van por un lado y los de Cs por otro.

-En absoluto. Hay armonía y unión. Cada consejero tiene entre ceja y ceja lo mismo que el propio presidente, que es cambiar a Andalucía. Cero fisuras y mucha lealtad. El consejo de Gobierno es un equipo fuerte y consolidado.

-¿Este Gobierno agotará la legislatura?

-Sí, estoy muy convencido de ello.

-El primer gran pacto entre todos los partidos ha sido para repartirse la presidencia de los principales órganos de extracción parlamentaria: la Cámara de Cuentas, el Consejo Audiovisual, Canal Sur y el Defensor del Pueblo. ¿Hay que resignarse a que los acuerdos solo son posibles cuando hay pegamento partidista?

-Hay que recordar que son cuestiones que llevan paralizadas durante muchos años. Yo respeto que cada partido haya querido sacar adelante sus intereses. Nuestro objetivo era profesionalizar a la RTVA. Y hemos incorporado a reconocidos profesionales.

-Habla de profesionalizar la RTVA. ¿Cómo ve entonces que tanto el PP como el PSOE hayan designado a perfiles políticos para los puestos de consejeros?

- No lo comparto, pero respeto lo que cada uno haya propuesto. Cada partido sabrá las deudas y las cuentas a saldar que tiene con los suyos. Nosotros sí podemos ir por la calle con la cabeza bien alta.

-¿Para qué sirve una comisión, como la de nombramiento, si a los futuros consejeros no se les hace ninguna pregunta?

-Eso tiene una explicación técnica. En primer lugar, todos los portavoces habíamos tenido un amplio y profundo debate sobre las propuestas. Veníamos de unas negociaciones de meses. No había mucho más que conocer en esa comisión de nombramiento porque ya se había hecho todo el trabajo.

-¿Cuál es la actual relación con Vox? ¿Es un interlocutor valido para Cs?

-Los 108 diputados del Parlamento son interlocutores. Yo tengo que reconocer que a Vox le costó, pero, por fin, han dado ese paso hacia la responsabilidad para que Andalucía tenga los presupuestos más importantes de la historia de la democracia. La política tiene que ser diálogo. Vox está siendo útil en Andalucía, se puede confirmar con hechos. El PSOE está desesperado, averiado y haciendo siempre referencia a los extremismos. Me preocupa que el PSOE no sepa hacer una oposición útil.

-Las palabras tienen su importancia. ¿Por qué se ha accedido a que el partido de Abascal introduzca la palabra violencia intrafamiliar?

-Tenemos que quitarnos determinados complejos que tenemos al respecto de la violencia machista. El Gobierno y Cs no va a dar jamás un paso atrás. Al revés, ahora hay más presupuesto para esta materia. El PSOE dejaba de ejecutar tres de cada cuatro euros. ¿Que se incorpora un teléfono para la violencia intrafamiliar? Eso no resta en absoluto. La lucha contra la violencia de género no es patrimonio de nadie.

-Cs siempre insiste en la FP. ¿Cómo calza ese empeño si en Andalucía apenas hay industria?

-Es que yo creo que una cosa lleva a la otra. Por eso tenemos que ser capaces de atraer más inversión y despertar a un sector que tenemos dormido. Si no somos capaces de adaptarnos, nos quedamos atrás.

-¿A Andalucía le vendría bien que haya un Gobierno en Madrid?

-Por supuesto.

-¿Albert Rivera debe facilitar la investidura de Pedro Sánchez?

-No debe moverse ni un milímetro. Dijimos en campaña que no íbamos a apoyar a Sánchez y tenemos que ser coherentes con la palabra dada a los ciudadanos.