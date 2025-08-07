Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cala Rajá, Almería Ideal

Las tres mejores calas de aguas cristalinas y arena blanca de Andalucía

Playas de Almería traquilas y gratuitas que todo el mundo puede visitar

Esther Guerrero

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:45

El verano es la época del año donde muchos aprovechan para disfrutar en lugares tranquilos, con arena fina y donde pasar los días más calurosos. Sin embargo, aunque se tienda a pensar que es dificil de ver estos sitios cerca de casa, es mucho más fácil de encontrar lugares insólitos en la costa andaluza.

En concreto, existen calas en Almería que se deben visitar al menos un día de vacaciones. Una de ellas, la cala del Cuervo, se caracteriza por el agua cristalina y arena fina en un entorno natural. Se accede a ella de una forma fácil y se encuentra cerca de Las Negras. Aunque, hay rocas que hacen que las vistas sean únicas.

La Cala de Enmedio, una costa pequeñita que se debe acceder a pie, es una de las grandes maravillas de la costa almeriense. Se encuentra a 40 minutos a pie de Agua Amarga, aunque desde la propia arena de la cala se puede divisar el castillo del pueblo. Es uno de los lugares más tranquilos de la zona, donde tanto el agua como la arena hacen pensar a los visitantes que se encuentran en un país tropical.

Por último, cerca del faro de Cabo de Gata se ve la Cala Rajá, uno de los lugares favoritos de todos aquellos que quieren ir a sitios nuevos pero sin salir del parque natural. A pesar de que su acceso no es sencillo, al pisar este rincón demuestra que merece la pena el esfuerzo. La arena fina blanca protege las dunas fósiles u 'oolitos' de la zona. Además, desde ahí se puede ver un arrecife llamado 'dedo de Dios', una de las grandes maravillas de aquí.

Estos tres emblemáticos sitios de Almería son de acceso gratuito y poco conocidos entre los extranjeros que deciden visitar la provincia andaluza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brutal paliza a un senegalés sintecho en Granada: le dan con una barra de hierro en la cabeza y lo dejan inconsciente
  2. 2 Volotea anuncia un vuelo permanente Granada-Santander con dos frecuencias semanales
  3. 3 Anggy, la ecuatoriana que abre una tienda de comestibles en un pueblo de Granada tras años sin ninguna
  4. 4 Avisos por tormentas en Andalucía el jueves: los «reventones» llegan a Granada
  5. 5

    Las multas a las que te enfrentas si el nuevo radar de Circunvalación te pilla por exceso de velocidad
  6. 6

    Los vecinos de Cervantes, en pie de guerra contra la reforma de la avenida
  7. 7

    Tercer día consecutivo de averías en los trenes en otra semana de caos ferroviario
  8. 8 El pueblo de Granada que era conocido por sus puestos de melones y sandías
  9. 9 El Infoca estabiliza el incendio de Carataunas que ha obligado a desalojar cortijos
  10. 10 Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las tres mejores calas de aguas cristalinas y arena blanca de Andalucía

Las tres mejores calas de aguas cristalinas y arena blanca de Andalucía