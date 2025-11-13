Toñi Moreno busca jóvenes andaluzas de entre 11 y 13 años para actuar en 'Gente Maravillosa'

El sueño de salir en la tele y poder convertirse en una estrella se repite entre muchos jóvenes andaluces. Ahora existe una posibilidad para niñas ... de entre 11 y 13 años gracias a un programa de Canal Sur. En concreto, a través del programa 'Gente Maravillosa' que dirige Toñi Moreno. Para ello, ha comenzado con la búsqueda de dos niñas de entre 11 y 13 años en Sevilla, Cádiz o Huelva, que quieran actuar en su programa.

El programa trata cada semana diferentes temas de índole social a través de escenas o cámaras ocultas en las que ponen a prueba el buen corazón de la gente. Con ello, se muestra la verdadera cara tanto de los ciudadanos normales como de los famosos. Buscan concienciar de la importancia de el compromiso social ante temas como el machismo, la homofobia o el racismo.

Mientras un grupo de actores generan una situación complicada, los protagonistas, sin saberlo, se convierten den defensores de los derechos humanos y sacan su lado más solidario para defender a estas supuestas víctimas. Cuando la situación sube demasiado de tono llega el momento de descubrir que en realidad es una cámara oculta y que estos protagonistas confirman ser gente maravillosa.

Tal y como están acostumbrados los espectadores del programa, los anuncios en redes sociales ya forman parte del proceso habitual del programa para encontrar participantes que actúen como sus cámaras oculta.

Cómo participar en el proceso

Para participar en el casting, las candidatas que quieran participar en el programa de Canal Sur deberán enviar un correo electrónico titulado «Actriz niña (edad)». Dentro del mismo, los tutores legales deberán escribir diferentes datos personales como el nombre, la edad, lugar de residencia y número de contacto y añadir diferentes fotografías recientes, videobook o vídeos de las menores. Con esta información, el programa hará una preselección de perfiles antes de concretar las pruebas y el rodaje.

Hasta el momento, la productora no ha especificado las fechas de grabación ni otros detalles del proyecto. Aunque, lo que sí ha recalcado es que aunque las actrices en esta ocasión son menores, estas recibirán una compensación económica conforme a las condiciones laborales establecidas.