El programa de Toñi Moreno busca jóvenes para participar en su programa Daniel Mora

Toñi Moreno busca jóvenes andaluzas de entre 11 y 13 años para actuar en 'Gente Maravillosa'

El programa trata cada semana diferentes temas de índole social a través de escenas o cámaras ocultas en las que ponen a prueba el buen corazón de la gente

Camilo Álvarez

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:00

Comenta

El sueño de salir en la tele y poder convertirse en una estrella se repite entre muchos jóvenes andaluces. Ahora existe una posibilidad para niñas ... de entre 11 y 13 años gracias a un programa de Canal Sur. En concreto, a través del programa 'Gente Maravillosa' que dirige Toñi Moreno. Para ello, ha comenzado con la búsqueda de dos niñas de entre 11 y 13 años en Sevilla, Cádiz o Huelva, que quieran actuar en su programa.

