Vox tensa la negociación presupuestaria con la amenaza de una enmienda a la totalidad El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, ayer en el Parlamento andaluz. / José luis Piedra El PP-A confía en alcanzar un acuerdo aunque reconoce diferencias en «muchos pequeños escollos» sobre medidas y partidas concretas JOSÉ LUIS PIEDRA Sevilla Jueves, 17 octubre 2019, 02:02

Vox vuelve a tensar la negociación de los presupuestos andaluces de 2020 y amenaza otra vez con presentar una enmienda a la totalidad como ya hiciera con las cuentas de este año, que se aprobaron finalmente tras su retirada a última hora. Las conversaciones se encuentran en un momento difícil y con diversos escollos en los que se mantienen diferencias aparentemente insalvables hasta el momento, aunque hasta hoy hay tiempo para superarlas y poder alcanzar un acuerdo antes de que finalice el plazo para presentar dicha enmienda global a las cuentas. Vox apurará hasta el último instante en estas negociaciones que mantiene abiertas con el equipo de la Consejería de Hacienda, según informó el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández. Vox reconoce que las posturas están «alejadas» mientras que el PP-A sostiene que «son muchos pequeños escollos» los que dificultan la consecución del acuerdo, por lo que ambas formaciones evitan ofrecer detalles de las cuestiones en las que existen estas divergencias por respeto a la propia negociación. Se trata de aspectos que ya están recogidos en el acuerdo presupuestario para 2019 y 2020 que ya firmaron en julio pasado PP-A, Cs y Vox.

En cualquier caso, se trata de una estrategia negociadora de Vox para presionar en dichas conversaciones ya que su propio portavoz reconoció que «la enmienda a la totalidad no significará una ruptura de las negociaciones, sino que sería utilizar ese mecanismo para poder ganar tiempo en las negociaciones».

Hernández insistió en la clara voluntad de su partido de seguir trabajando por la estabilidad y el progreso en Andalucía y valoró que el presupuesto contemple una de sus más destacadas reivindicaciones, como es el impulso de las auditorías independientes sobre los entes instrumentales de la Junta, lo que consideró un avance importante.

Adelante Andalucía califica las cuentas de «fascistas» y PP y Cs piden una rectificación

Pese a estas dificultades, el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, se mostró optimista en alcanzar un acuerdo aunque reconoció que las dificultades estriban en «concretar ese acuerdo en partidas y hacerlo visible en este presupuesto», aunque recalcó que no hay «ninguna gran diferencia ni un escollo principal», solo discrepancias sobre medidas concretas y cuantías en diversas partidas.

De todas formas, Nieto sostuvo que «estas cosas hasta que no se cierran definitivamente y no se firman, no se pueden garantizar, pero el Gobierno ha demostrado una imagen de cumplir el acuerdo lealmente y eso está fuera de dudas».

Adelante Andalucía anunció que presentará una enmienda a la totalidad a unos presupuestos que consideró «fascistas», según la portavoz adjunta del grupo parlamentario de la confluencia de Podemos e IU, Ángela Aguilera, calificativo que provocó la reacción de los partidos que conforman el Ejecutivo, que exigieron una rectificación a la diputada de la confluencia de izquierdas.

Aguilera explicó que el presupuesto es fascista porque «es el de la extrema derecha que pone una diana en la frente de todas las mujeres de Andalucía, además de impulsar numerosos recortes». A su juicio, «son unas cuentas aventureras y del Ibex 35 que no afrontan los problemas de Andalucía como el paro estructural, pobreza o precariedad».

Según Aguilera, «el presupuesto demuestra que la extrema derecha gana a la democracia en Andalucía».

El portavoz de Cs en el Parlamento, Sergio Romero, y el vicesecretario general del PP-A, Tono Martín, coincidieron en pedir a Aguilera que se retracte de estas declaraciones y pida perdón a los andaluces.

El portavoz del PSOE-A, José Fiscal, avanzó también la presentación de una enmienda a la totalidad a unas cuentas «profundamente regresivas y que son un ataque sin precedentes al estado del bienestar».