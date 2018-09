Susana Díaz saca adelante su Ley de Igualdad con el voto de la derecha La Cámara aprueba nueva ley de Igualdad, que incluye un régimen sancionador. / EFE Teresa Rodríguez arremete contra que prohíba actos culturales con prostitutas | El Parlamento también aprueba las normas de Medidas contra el Cambio Climático y de Audiovisual por unanimidad MARÍA DOLORES TORTOSA Sevilla Miércoles, 26 septiembre 2018, 22:07

El Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles tres leyes de una tacada: La reforma de la Ley de Igualdad de Género; la Ley de Medidas contra el Cambio Climático y la Ley Audiovisual de Andalucía. La Ley de Igualdad ha sido aprobada con los apoyos del PSOE, PP y Cs, mientras que Podemos e Izquierda Unida han votado en contra. Susana Díaz saca adelante una de sus leyes estrella de esta legislatura -aunque se trate de una reforma de la de 2007- con el voto de la derecha. Las otras dos normas han sido aprobadas por unanimidad, aunque el grupo popular ha aclarado que en el caso de la Audiovisual ha habido un error en la votación ya que su intención era abstenerse. Este consenso en las votaciones contrasta con el clima electoral que se palpa en la Cámara autonómica una semana más. La sensación es que este es el último Pleno de la legislatura y que antes de que toque el siguiente, en la segunda semana de octubre, la presidenta de la Junta habrá disuelto la Cámara para elecciones a final de otoño.

La Ley de Promoción de la Igualdad de Género partía en principio con igual consenso, pero el debate ha desvelado discrepancias de Podemos e IU con el PSOE para rechazarla. El partido morado ha querido suprimir como sanción grave, con multas de hasta 60.000 euros, los actos lúdicos y culturales en los que se justifiquen o inciten a la prostitución o la violencia de género. La diputada ponente de Podemos en la norma, Esperanza Gómez, ha dicho que su partido «no puede ser cómplice de una ley mordaza». La líder regional de Podemos y candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha expresado con indignación en Twitter: «La ley permite sancionar debates sobre prostitución mientras jefazos del PSOE andaluz se han gastado decenas de miles de euros de los parados en puticlubs». En el debate, Gómez también ha relacionado este apartado de la ley con la investigación de un exdirectivo socialista por el uso de una tarjeta pública de la Junta a la que cargó cerca de 15.000 euros en un club de alterne en 2010.

La diputada de IU Elena Cortés ha justificado el voto en contra de su grupo por otros motivos: Ha criticado que el PSOE incumpliera la ley en once años, «ya que la administración ha seguido contratando con empresas que han sido condenadas por discriminación, mientras que no se ha desarrollado un protocolo contra el acoso sexual ni se han aprobado los planes estratégicos entre hombres y mujeres que establecía la norma». También ha criticado que en la nueva norma no se incluya que la interrupción voluntaria del embarazo se pueda ejercer en toda la red pública sanitaria en todas las provincias.

La norma andaluza también sancionará como infracción grave la utilización o difusión de libros de texto en las escuelas que presenten a las personas como superiores o inferiores en función de su sexo; o que utilicen la imagen de las mujeres asociadas a comportamientos que justifiquen o inciten a la explotación sexual; y la realización de campañas de publicidad que utilicen el cuerpo de las mujeres o parte del mismo como reclamo publicitario, desvinculado del producto anunciado.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha hecho hincapié en la renovación y adaptación a los tiempos actuales de la ley de Igualdad. La consejera ha deseado que la norma sirva también como instrumento de transformación para evitar casos de violencia machista como los vividos este pasado martes en España, con dos mujeres y dos niñas asesinadas por parejas y un padre.

La portavoz del PP Ana Vanessa García ha considerado que el texto «supone un avance respecto al anterior» pero ha destacado que «no solo es importante hacer una buena ley, sino cumplirla», para recordar que «no es posible que la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la consejería de Igualdad no tenga plan de igualdad a día de hoy, porque han pasado once años desde que es obligatorio».

En el mismo sentido, desde Ciudadanos, Marta Bosquet ha considerado que esta norma es «necesaria» pero «está llegando tarde y entrando por los pelos» en este periodo de sesiones del Parlamento, lo mismo que ocurre con el segundo Plan Estratégico de Igualdad al que «se sigue esperando» tras el aprobado en 2013. «Todavía queda mucho por recorrer para que hombres y mujeres sean iguales tanto en derechos como en obligaciones«.