Susana Díaz es partidaria de que las elecciones en Andalucía no coincida con las generales La fecha será «según los intereses de Andalucía», afirma la presidenta de la Junta, que acusó a los partidos de la oposición de estar en «campaña permanente» por sus propias «inseguridades» IDEAL SEVILLA. Jueves, 23 agosto 2018, 01:08

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, garantizó que las elecciones en esta comunidad autónoma serán «según los intereses de Andalucía», al tiempo que acusó a los partidos de la oposición de estar en «campaña permanente» por sus propias «inseguridades». «Sean las elecciones cuatro meses antes o cuatro meses después, vamos a estar en una campaña electoral permanente por sus inseguridades, fundamentalmente de los partidos que han estado haciendo la pinza toda la legislatura, el PP-A y Podemos Andalucía», agregó.

En una entrevista con Europa Press Televisión, Susana Díaz afirmó que un posible adelanto electoral en Andalucía es algo que «está, sobre todo, en la cabeza de los partidos en la oposición y es muestra de su propia inseguridad», toda vez que aseguró que lleva escuchando al PP-A hablar de dicho adelanto desde noviembre o que «los mismos que estuvieron 80 días bloqueando la constitución de la legislatura y que han intentado que descarrile en cada momento que han visto una oportunidad, son los que ahora se preocupan de si las elecciones serán cuatro meses antes o después».

«Me temo que sean cuando sean, cuatro meses antes o cuatro meses después, van a estar en una campaña electoral permanente», sostuvo la jefa del Ejecutivo andaluz, que garantizó que ella y su equipo siguen trabajando en medidas que cambien y mejoren la vida de los andaluces mientras la oposición se comporta como «profetas de la nada o pitonisos de segunda» hablando de la fecha de las elecciones porque «no tienen soluciones para los problemas de los ciudadanos que poner sobre la mesa».

«Acento andaluz»

Al hilo de que algunos partidos hayan afirmado que la presidenta decidirá la fecha de los comicios según sus intereses electorales, Susana Díaz aseveró que «va a depender siempre de los intereses de Andalucía» porque «eso marca el Estatuto de Autonomía, nuestro autogobierno y nuestra autonomía». Afirmó que cree de verdad en la autonomía y en el autogobierno y que esto es lo que en cada momento rige las decisiones que va tomando su Ejecutivo, pues solo le vinculan los intereses de Andalucía y esa «va a ser la única circunstancia que va a condicionar una decisión que afortunadamente gracias al 28F Andalucía se ganó por derecho propio».

Y «cuando lleguen» las elecciones serán «con acento andaluz, centradas en Andalucía y hablando de lo que le interesa a Andalucía», remachó la jefa del Ejecutivo andaluz, que insistió en que, al margen de la situación nacional, lo único que le va a vincular van a ser los intereses de los andaluces «por encima de los intereses partidarios» pues además, según agregó, su obligación como presidenta «es ser leal al Estatuto, pensar exclusivamente en los intereses de Andalucía y garantizar que tenga una decisión propia sobre aquello que está en este momento en cuestión».

En cuanto a su relación con Cs, partido con el que alcanzó un acuerdo de investidura y varios presupuestarios, Susana Díaz explicó que siempre se ha entendido muy bien con el líder andaluz, Juan Marín, pero solo «cuando puede tomar las decisiones», ya que el problema surge cuando la formación naranja en Andalucía «no tienen autonomía y tienen que consultar al presidente nacional, Albert Rivera, al que Andalucía le preocupa lo justito». La jefa del Ejecutivo andaluz se refirió a la financiación autonómica para reprochar a Cs que, al no respaldar el documento que fue aprobado por el resto de partidos en el Parlamento andaluz, se pusiera «enfrente de los intereses de Andalucía porque le perjudicaba en otros sitios de España». «Cuando la decisión la pueden tomar aquí me entiendo con Cs, pero no cuando depende de Madrid y falta esa autonomía», señaló la presidenta para incidir en que «cada vez que Rivera se pone nervioso se nota la falta de autonomía en Andalucía, y los últimos compases del mes de julio andaba un poquito desquiciado». En cuanto a Podemos Andalucía, Susana Díaz criticó que cada vez que ha podido en esta legislatura «siempre ha girado a la derecha y ha ido de la mano del PP-A intentando dañar y deteriorar al Gobierno y hacerle el juego a la derecha», tanto en el diagnóstico de Andalucía como en los elementos necesarios para que haya estabilidad y confianza tales como las cuentas autonómicas o la investidura, una circunstancia que lleva, en su opinión, a que sus propios votantes estén «desconcertados» y «defraudados».

Pacto con Podemos

Sobre posibles pactos con el partido morado de cara al futuro, aseguró que se siente presidenta de todos los andaluces hayan votado al partido que hayan votado «al margen de que sus dirigentes, en este caso en el Parlamento, siempre que han podido han hecho la pinza con el PP-A». Así, dijo que cuando llegue el momento «cada uno nos examinaremos y los ciudadanos verán cómo hemos aportado y contribuido a mejorar su calidad de vida», a la par que ha incidido en que «cuando se quiere llegar a acuerdos se alcanzan pero cuando no se quiere es difícil, y Podemos tendrá también que hacer autocrítica de por qué no ha querido contribuir esta legislatura y se ha sentido mucho más cómodo en la pinza con el PP-A».

En cuanto a la coalición electoral 'Adelante Andalucía' que han impulsado Podemos e IULV-CA de cara a los próximos comicios autonómicos, Susana Díaz explicó que «en este país muchos partidos se han cambiado de nombre y el resultado es el mismo porque la gente te conoce, da igual cómo te llames» y lo importante es lo que haces y en qué contribuyes a mejorar la vida de los andaluces, «ya puedes ponerte el mismo nombre o cambiártelo». «El PSOE siempre ha sido el PSOE, y en el caso del PSOE-A todo el mundo sabe que su bandera es la defensa de Andalucía, de lo que fue el 28F, la igualdad y los intereses de nuestra tierra, y el PSOE-A no necesita cambiarse de nombre porque la gente sabe que es el gran partido que defiende a Andalucía», apostilló.

De otro lado, y después de que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, le haya reclamado que el Debate sobre el Estado de la Comunidad se celebre en el mes de septiembre, la presidenta andaluza señaló que la postura del popular le recuerda a los malos estudiantes: «Cuando te entran prisas la última noche que te quedan horas para examinarte y empiezas a correr es que durante el año no has hecho los deberes, ni has estudiado ni estás al día, y me da la sensación de que el PP-A está en las malas prisas del final del que no ha cumplido con su responsabilidad durante toda la legislatura». Así, Susana Díaz recordó que Andalucía es la única comunidad que celebra dos debates generales al año, un compromiso propio que ha cumplido «a rajatabla». De este modo, considera «raro» que al PP-A «le entren las bullas» cuando el último debate de estas características se celebró en el mes de mayo.