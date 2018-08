Susana Díaz destaca que Sánchez tiene con Andalucía el «compromiso y sensibilidad» que no tuvo Rajoy EP La presidenta de la Junta sostiene que con Sánchez en el Gobierno central «se están desbloqueando temas fundamentales» para Andalucía como por ejemplo infraestructuras «de toda índole», tales como el tren a Granada, el peaje a Cádiz o el Metro de Sevilla EP Sábado, 25 agosto 2018, 11:17

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha destacado que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, está teniendo con Andalucía desde que está al frente del Ejecutivo central el «compromiso y sensibilidad» que no tuvo su antecesor en el cargo, el popular Mariano Rajoy, con esta comunidad autónoma.

En una entrevista concedida a Europa Press, Susana Díaz ha afirmado que Sánchez, desde el Ejecutivo de la Nación, «está queriendo hacer las cosas que el gobierno anterior no quiso, está echándole la voluntad y el compromiso con Andalucía que Rajoy no quiso, y no sería por falta de oportunidades».

«Rajoy y el PP tuvieron tiempo de sobra para cumplir con esta tierra pero optaron por el camino de maltratarla y castigarla, algo que no se entendía porque Andalucía cumplía con España, éramos leales con la defensa del país y con los intereses generales; cumplíamos con nuestras obligaciones económicas, pero la respuesta permanente que tuvimos del PP fue castigarnos en inversiones, en financiación o en infraestructuras», ha recordado antes de incidir en que «cada vez que había un reparto, maltrataban a Andalucía».

Por contra, Susana Díaz ha destacado que con Sánchez en el Gobierno central «se están desbloqueando temas fundamentales» para Andalucía como por ejemplo infraestructuras «de toda índole», tales como el tren a Granada, el peaje a Cádiz o el Metro de Sevilla, cuyo convenio de la línea 3 espera que se firme en septiembre; mientras que con el PP «siempre hemos obtenido no solo un no, sino un castigo permanente a Andalucía».

Ha asegurado que se reunirá con el presidente «las veces que hagan falta» para abordar «todo lo que sea necesario para Andalucía», y ha explicado que ambos mantienen «la relación que tiene que tener una presidenta de Andalucía con un presidente del Gobierno», si bien la única diferencia es que encuentra «más compromiso y sensibilidad en Sánchez que la que encontraba en Rajoy». «Con Rajoy todo eran buenas palabras y después maltrataba y castigaba a Andalucía», ha remachado.

«Menos fotos y palabras bonitas y más hechos, eso lo estoy encontrando en Sánchez», ha subrayado la presidenta andaluza, que ha explicado que desde la reunión que mantuvieron el pasado 23 de julio en Moncloa «el Gobierno de España y el de Andalucía han seguido trabajando», de modo que «hay cosas que se van a seguir viendo en las próximas semanas».

Financiación

Entretanto, y respecto a la financiación autonómica, la presidenta ha señalado que reformar el sistema es una reivindicación para su Gobierno que, además de firme, tiene el respaldo del Parlamento andaluz, que apoyó el documento que impulsó el PSOE-A por casi todo el arco parlamentario salvo Cs, partido «que pedía el principio de ordinalidad, lo mismo que pedían siempre los nacionalistas catalanes».

Además del apoyo parlamentario, Susana Díaz ha explicado que la postura andaluza también ha suscitado respaldo social, económico, empresarial y sindical, porque reconocen que Andalucía está mal financiada. «Si un andaluz recibe 800 euros menos que la media de los españoles, eso hay que arreglarlo, porque hay 220.000 andaluces que están fuera del sistema», ha ejemplarizado la presidenta, que ha apuntado que el 1 de enero a Andalucía «le faltan 2.000 millones para mantener los servicios públicos y tiene una infrafinanciación de 4.000 millones».

Reformar el sistema de financiación es «de justicia con Andalucía», ha insistido la presidenta antes de garantizar que su Ejecutivo no va a renunciar «a un solo euro de lo que le corresponde a los Andalucía».

Susana Díaz ha reclamado que se cumpla con la reforma y que no ocurra lo mismo que con Mariano Rajoy, que «puso una fecha y no cumplió, dijo en la Conferencia de Presidentes que en el 2017 se aprobaría y se marchó a Santa Pola y no lo aprobó». «Quiero que se cumpla, que haya voluntad, y la hay», ha apostillado antes de criticar que frente a esto «la oposición, de una u otra manera, está en una línea destructiva porque si ni siquiera quieren aprobar la senda de estabilidad y el techo de gasto cuando Europa dice que da oxígeno, mal camino llevan»