Susana Díaz censura a Marín por su dependencia de Rivera E. PRESS Pide a Moreno la «misma contundencia» contra la corrupción que cuando se mete con ella MARIA DOLORES TORTOSA SEVILLA Jueves, 29 noviembre 2018, 15:12

Susana Díaz exprime las últimas horas de la campaña insistiendo en llamar al voto masivo para frenar a una «derecha rabiosa» que quiere pactar con la ultraderecha para desalojarla de la Junta. Este ha sido el mensaje central de su intervención esta mañana en la sede de la asociación de vecinos Polígono San Sebastián de Huelva. Luego, a preguntas de los periodistas, la candidata socialista ha censurado a José María Aznar, Juanma Moreno y Juan Marín. Pese a lo cual ha insistido en que quiere terminar la campaña «sin insultar a nadie» porque «quiero al día siguiente seguir siendo la presidenta de todos los andaluces», para lo que hablará, ha dicho, con todos los partidos que respetan la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Al candidato del PP ha pedido la «misma contundencia» contra la corrupción en su partido que cuando la critica a ella al ser preguntada por las declaraciones del exalcalde del PP de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, ante el juez afirmando que Moreno fue advertido de las maniobras de Bárcenas en la financiación ilegal del PP. Díaz no ha querido entrar a comentar la denuncia del exedil, como tampoco la nueva investigación judicial sobre Gabriel Amat, presidente del PP de Almería. «Con la que ha dado y dio el lunes (en el debate de la RTVE)», ha comentado Díaz sobre Moreno para a continuación acotar: «Mire, yo no me voy a portar como él, se lo dije el lunes, quiero combatir la corrupción siempre y hay quien ha pretendido aprovecharse y atacar a gente que no ha podido defenderse», ha manifestado para instar al candidato del PP a aplicar «la misma contundencia» en su entorno contra la corrupción que le pidió a ella.

Sobre la querella que le ha presentado Vox por sus declaraciones, la socialista ha respondido con la misma frase por la que el partido ultraderechista le ha denunciado: «No me preocupan las querellas, me preocupa que digan discursos que son xenófobos, racistas, homófobos y que justifican la violencia hacia las mujeres». Díaz ha vuelto a insistir que su preocupación es un pacto de partidos de la derecha, como PP y Cs, que «blanquean» los argumentos de Vox diciendo que «le sonaban bien» con el objetivo de desalojar al PSOE del poder en Andalucía.

Díaz ha ratificado sus declaraciones esta mañana en Antena 3 sobre José María Aznar, al que acusa de ser el «padre de la triple alianza de la derecha y extrema derecha» que se está viendo en la campaña en Andalucía, en alusión a PP, Cs y Vox. Díaz fue interpelada por la afirmación de Aznar de sus dudas sobre que el PSOE sea un partido constitucional.

Por primera vez la candidata socialista ha hablado de forma directa de su antiguo aliado, Juan Marín, candidato de Cs. Ha sido preguntada por las respuestas de este en una entrevista no descartando acuerdos con el PSOE, pero Díaz ha aludido a la respuesta de Marín en 'El País' en el que calificó de «bienvenido» el voto de Vox para gobernar. Díaz ha dicho que le tiene afecto a Marín, pero lamenta su «falta de autonomía» de Albert Rivera. Díaz responsabiliza al líder de Cs de «haber tirado por por la borda el trabajo que ha hecho su portavoz aquí», en alusión al acuerdo de tres años y medio con los socialistas y la aprobación de tres presupuestos. «Cuando no se tiene autonomía le hacen a uno recitar una obra que no es suya y eso es lo que le está pasando (a Marín), está actuando y poniendo en escena una obra que ni se cree, como cuando le suben en el autobús que se parece el 'tramabús' o el 'hazteoir' Ese tipo de cosas de alguien que le tengo cariño no me gustan. »De todas formas, el día después, si tengo la confianza mayoritaria de los andaluces, llamaré a todas las fuerzas políticas que estén en el respeto a la democracia, la convivencia, al orden constitucional y respeto a nuestro estatuto de autonomía».