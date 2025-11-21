La surrealista situación vivida por una joven andaluza en Japón: «Estoy viendo Andalucía Directo en un bar de Osaka»

Salir de casa, en muchas ocasiones, hace que el sentimiento de pertenencia de la tierra que te vio nacer crezca. Es en muchos programas de ... televisión en los que se muestran historias de españoles que viven en el extranjero cuando esto queda patente. Experiencias curiosas que se pueden vivir tanto cuando se reside en un lugar permanentemente como cuando se disfruta de un viaje de placer.

Algo muy curioso le ocurrió a una joven andaluza mientras conocía Japón que ha compartido en redes y se ha hecho viral. Estaba paseando por Osaka, al otro lado del mundo, cuando algo le llemó la atención. Carla, que así se llama, lo subió en un vídeo a TikTok (@carlamarting) y ahora acumula miles de me gusta y visualizaciones. En un bar estaban poniendo el programa de Canal Sur Andalucía Directo.

«Cómo es de fuerte que estoy viendo Andalucía Directo en Osaka, en un bar español. Son las 20:42», comenta entre risas mientras enfoca el cartel del Bar Bodeguita Café, con su toldo en español y una pizarra de Mahou en la puerta. Su fachada ya recuerda a una taberna andaluza, un aire tradicional de esta tierra que se confirma al entrar, ya que en la tele suena y se ve Canal Sur.

Carla cuenta que pasó por delante del bar y escuchó a gente hablando español. «Paso por delante y de repente estaba escuchando a gente hablando español. Cojo, entro… Cari, que estaba viendo las noticias», comenta en el vídeo. Una vez dentro, se pidió una cerveza mientras disfrutaba de un ambiente familiar: «Yo me estaba bebiendo una cerveza, me he sentido… parecía que estaba de after. Yo voy a volver».

Lo curioso es que este establecimiento no está regentado por un español nostálgico, sino por un japonés que habla español perfectamente y que, según contó Carla, ha viajado a España asiduamente. «Este bar lo lleva un hombre que ha estado 28 veces en España, que habla español y es japonés de Osaka, y nos ha puesto una mano. ¿Tú te crees?», explica entre risas, todavía sorprendida por el encuentro.

El dueño le contó que es un enamorado de la cultura española y que ha intentado que su bar tenga el ambiente de los bares andaluces. Incluye la programación de Canal Sur para aumentar esa sensación. Carla, encantada con el descubrimiento, asegura al final del vídeo: «Me ha dado su Instagram», y promete volver pronto.