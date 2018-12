«Solo contemplo un gobierno con el Partido Popular»

Juan Marín aclara en esta entrevista que solo contempla un gobierno con el PP y rechaza cualquier acuerdo con el PSOE, pero insiste en que él debe ser el presidente pese a sus 21 diputados.

-¿Esperaba un resultado mejor?

-¿Mejor? Hemos duplicado los resultados de 2015 y nos hemos puesto a la altura del PP. Es un resultado espectacular.

-Con el candidato del PP, Juanma Moreno, mantiene una pelea por liderar el cambio como presidente en la Junta de Andalucía. Usted tiene menos diputados...

- No es una pelea. Estoy legitimado para liderar el cambio en Andalucía. Hay motivos más que suficientes para ello. Mi partido es el único que crece. Hemos duplicado el número de escaños. Tenemos casi el mismo número de votos que el PP. Somos nosotros los que hemos provocado que sea posible el cambio político en Andalucía después de 36 años. El PP, como el PSOE, han sufrido una gran pérdida de votos.

- ¿Va a presentar entonces su candidatura?

Sí, sí, me voy a presentar.

- Y va a pedir el apoyo del PP y del PSOE para ser presidente...

- No he pedido el apoyo del PSOE, solo se lo he pedido al PP. Le he pedido al PP que tenemos que sentarnos para hablar de liderar un gobierno de cambio en Andalucía. Al PSOE solo le he pedido que no bloquee ese cambio, que no bloquee un gobierno del PP y Cs. Susana Díaz es la gran perdedora de las elecciones. Tiene que asumir que los andaluces han dicho que no la quieren. Sé que por ahí van diciéndose otras cosas, pero yo he sido claro, que no va haber un acuerdo de gobierno con el PSOE. El PSOE tenía 47 diputados cuando facilitamos la investidura de Susana Díaz, los mismos que sumamos PP y Cs. Lo que pido es que no bloquee.

- ¿Solo contempla entonces un gobierno con el PP y no con el PSOE?

- Exacto.

- ¿Y entraría Vox en ese gobierno?

- Solo con el PP.

- ¿Ha hablado con Juanma Moreno ya?

- Solo palabras de cortesía la noche electoral, apenas un minuto. Me felicitó por el resultado.

- ¿Y con los de Vox?

- Con nadie.

- Cuando le dice al PSOE que no bloquee, ¿lo hace para que no sea necesario el apoyo de Vox al pacto político que propone?

- No sé lo que están pensando en votar los demás. Yo solo contemplo negociar un acuerdo de gobierno con el PP. Tenemos programas coincidentes y podemos llegar a un entendimiento en muchas cosas. No le pregunto a PSOE, Podemos ni Vox lo que quieren hacer.

-Y si el Partido Popular no cede a que usted sea presidente, ¿no habrá acuerdo de gobierno?

- Tenemos que sentarnos y hablar. Intentaremos convencer al Partido Popular. Yo estoy convencido de un acuerdo.