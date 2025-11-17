Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Carolina España, a su llegada a la reunión con miembros de su equipo. Alberto Ortega / Europa Press
Política andaluza

Con singularidad y sin fondo de nivelación, la propuesta del nuevo sistema de financiación preocupa a la Junta

El Gobierno andaluz considera imposible que se alcance un acuerdo sobre un nuevo modelo para el año próximo como pretende María Jesús Montero

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:35

La consejera de Hacienda, Carolina España, salió este viernes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) más preocupada de como entró. ... Aunque la Junta de Andalucía viene reclamando desde hace tiempo que se aborde la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica, la intervención de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en esa reunión, en la que confirmó que el Gobierno tiene previsto presentar una propuesta, ha dejado a la Junta más motivos de inquietud que de alivio.

