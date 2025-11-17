Con singularidad y sin fondo de nivelación, la propuesta del nuevo sistema de financiación preocupa a la Junta
El Gobierno andaluz considera imposible que se alcance un acuerdo sobre un nuevo modelo para el año próximo como pretende María Jesús Montero
Sevilla
Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:35
La consejera de Hacienda, Carolina España, salió este viernes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) más preocupada de como entró. ... Aunque la Junta de Andalucía viene reclamando desde hace tiempo que se aborde la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica, la intervención de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en esa reunión, en la que confirmó que el Gobierno tiene previsto presentar una propuesta, ha dejado a la Junta más motivos de inquietud que de alivio.
La postura de Andalucía, no obstante, es que se aborde de una vez la reforma del sistema de financiación autonómica y que éste sea «suficiente, equilibrado y transparente, que garantice recursos adecuados para las comunidades autónomas», según explicó España.
La preocupación del Ejecutivo andaluz se centra en dos cuestiones. La primera es que, según explicó a la salida la consejera de Hacienda, la propuesta del Gobierno incluye el concepto de «singularidad», es decir, un sistema especial para Cataluña, tal y como reclaman los partidos independentistas y también el gobierno autonómico presidido por el socialista Salvador Illa. El segundo es que se elude la creación de un fondo de nivelación transitorio que reclaman las comunidades autónomas cuya financiación por habitante no llega a la media española, entre las que se encuentra Andalucía.
Comunidades del PP
Pese a que ante las demandas de la Junta de Andalucía la vicepresidenta venía argumentando que no se podía abordar el debate de un nuevo modelo de financiación si previamente las comunidades gobernadas por el PP no se ponían de acuerdo, en la reunión Montero anunció que el Gobierno presentará finalmente su propuesta a principios del año próximo.
Tras la reunión, España calificó de «vaga y breve» las explicaciones dadas por la vicepresidenta sobre cómo sería ese nuevo modelo de financiación autonómica, aunque reconoció su preocupación porque en su intervención Montero hiciera referencia a la singularidad, que es lo que se reclama desde Cataluña. «¿Puede la señora Montero negar que no habrá ruptura de la Agencia Tributaria o la financiación singular?», se preguntó la consejera, que apuntó que, «salvo que existan los milagros, no creemos que sea posible un acuerdo para principios de 2026, cuando llevan siete años mareando la perdiz. Sólo les preocupa un calendario: el electoral».
«Salvo que existan los milagros, no creemos que sea posible un acuerdo para principios de 2026», dijo la consejera andaluza
Por ese motivo, España mostró su pesimismo sobre que el debate de la financiación se aborde seriamente. «Todo apunta a que la ministra solo pretende ofrecer una imagen de normalidad para justificar que puede sacar adelante un Presupuesto General del Estado para 2026, algo que sabe que no podrá llegar a término al no contar con mayoría parlamentaria suficiente», apuntó.
Fondo transitorio
España también mostró su contrariedad porque no se haya puesto sobre la mesa la urgente creación de un fondo transitorio de nivelación para las comunidades infrafinanciadas, entre las que se encuentra Andalucía, que en su opinión es fundamental «para que los andaluces reciban la financiación que les corresponde por derecho mientras se reforma el sistema».
Aunque las comunidades que reciben menos recursos que la media según su número de habitantes son cuatro -Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla La Mancha-, en el caso caso andaluz lo que se necesitaría para nivelarse con la media son 1.528 millones de euros al año, de acuerdo a las estimaciones realizadas por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).
La postura de la Junta es que cualquier nuevo modelo que se implante debe partir de que Andalucía cuente con, al menos, 4.000 millones de euros más de los que recibe actualmente. Esta cantidad es la que figuraba en un dictamen aprobado por el Parlamento de Andalucía cuando María Jesús Montero era consejera y fijaba en esa cantidad lo necesario para que la Administración autonómica pudiera afrontar la prestación de los servicios públicos fundamentales.
Déficit
Por otro lado, el pleno del CPFF ha informado de un déficit para las comunidades autónomas del 0,1 para los próximos tres años. Una cifra a la que la propia AIReF, «con más criterio que la ministra», ha mostrado sus reparos. «Este Gobierno no deja de sorprendernos cada día: hoy hemos tenido que ver cómo la Autoridad Independiente enmendaba la plana a toda una vicepresidenta». La AIReF, ha recordado España, les ha indicado lo que desde Andalucía venimos diciendo: «No se puede instar a las comunidades a tener más déficit si no van a poder cumplir con la regla de gasto».
En este sentido, Carolina España ha recalcado que los objetivos de estabilidad y deuda «llegan muy tarde, cuando las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, ya hemos cumplido con nuestro trabajo y ya tenemos los presupuestos en plena tramitación parlamentaria». En el caso de Andalucía, el proyecto de Presupuesto para 2026 está elaborado en equilibrio, en déficit cero, «porque consideramos que es lo más responsable».
170.000 millones de entregas a cuenta, 30.000 para Andalucía
María Jesús Montero, comunicó en la reunión que las comunidades autónomas recibirán el próximo año 157.731 millones en concepto de entregas a cuenta, lo que supone un 7% más que en 2025 y el mayor importe de la historia. De esta cantidad, 30.000 millones corresponderán a Andalucía. Además de plantear a las comunidades autónomas una senda de estabilidad que les da un margen de déficit del 0,1% del PIB para los años 2026, 2027 y 2028, Hacienda también ha comunicado los importes que recibirán el próximo año las comunidades en concepto de entregas a cuenta. Según han explicado fuentes del Ministerio de Hacienda, la buena dinámica de la economía española ha permitido mejorar al alza el importe de entregas a cuenta que se comunicó en julio (156.990 millones de euros).
Para el PSOE de Andalucía, «frente a lo que ocurría cuando gobernaba el PP, los Consejos de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con María Jesús Montero como vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda siempre traen buenas noticias para Andalucía». Según subrayan los socialistas andaluces, en total, desde que la también secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, «es ministra, Andalucía ha recibido cada año 8.500 millones más que cuando gobernaba el PP».
La consejera andaluza de Hacienda, Carolina España, se refirió a esta cuestión desde un ángulo muy diferente, «La señora Montero debe tener claro que el dinero no es de ella, hasta ahí podríamos llegar. Se recibe más porque se recauda más, pero no hay ni una partida adicional. El modelo de financiación, es decir, el criterio bajo el que se reparten los impuestos entre las autonomías, sigue siendo el mismo pacto del PSOE con ERC», explicó.
