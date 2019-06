La FP sigue lastrada por su mala imagen entre los padres en favor de la universidad González de Lara pide un pacto educativo para potenciar este tipo de formación, que aglutina la mayor oferta laboral JOSÉ LUIS PIEDRA Martes, 25 junio 2019, 16:27

La Formación Profesional en Andalucía sigue siendo una enseñanza estigmatizada y su estereotipo de educación de segunda para los jóvenes sigue imperando con fuerza pese a ser una puerta cierta al empleo mucho más directa para muchas profesiones, incluso con mejores perspectivas de futuro que los estudios universitarios. Así lo pone de relieve un estudio que refleja a las claras la mala imagen que tienen los padres andaluces al respecto –un 60 por ciento- y que sigue lastrando a esta formación, mucho más entroncada con el mercado laboral. De hecho, esta encuesta pone de manifiesto que más de la mitad de los progenitores andaluces tienen un mal concepto de esta formación y además esa opinión negativa supera a la que sostienen los padres del resto de España.

Esto demuestra la mitificación de los estudios universitarios frente a la Formación Profesional, que se sigue considerando una enseñanza de segundo nivel y de menor prestigio pese a contar con muchas más salidas laborales para los jóvenes. Los padres andaluces tienen la peor imagen de la Formación Profesional de España y su negativa opinión está tres puntos por encima de la media nacional, en concreto el 60,6 por ciento en Andalucía frente al 57,5 por ciento nacional.

La denostada Formación Profesional sigue siendo, pues, el «patito feo» de la educación, según este estudio realizado sobre el papel que padres, madres y tutores ejercen sobre sus hijos entre cuatro y 18 años elaborado por el foro de investigación periodística Educa2020. Y eso que los datos demuestran que la oferta laboral mayoritaria que plantean actualmente las empresas se dirige fundamentalmente hacia la FP.

La encuesta además señala el desinterés de los padres por estos estudios, que les lleva incluso a no plantearse para nada esta formación como una alternativa seria para sus hijos. Y es que el 75 por ciento de los progenitores andaluces reconoce no haber hablado siquiera con los orientadores de su hijo sobre la posibilidad de que estudie una carrera relacionada con la Formación Profesional. Andalucía está también por encima del resto de España en este aspecto, ya que la media nacional al respecto es de un 73 por ciento. Llama la atención en este estudio la falta de asesoramiento de los padres para decidir el futuro formativo y laboral de sus hijos, ya que algo más de la mitad admite no haber aconsejado ni orientado a sus hijos sobre sus estudios, mientras que el resto sí reconoce haber mantenido con sus hijos alguna conversación sobre las carreras a seguir en el futuro y sus posibles salidas laborales.

Este estudio fue presentado ayer en la sede de la Confederación Empresarial Andaluza (CEA), con la asistencia de su presidente, Javier González de Lara, que realizó una defensa de la Formación Profesional como uno de los mecanismos más eficaces para la inserción laboral de los jóvenes y su cualificación en el mundo empresarial, subrayando la necesidad de reforzar la simbiosis entre formación y empresa para que el tejido productivo andaluz cuente con un capital humano formado y de calidad. González de Lara hizo hincapié en la necesidad de llegar a un gran pacto educativo para, entre otras cuestiones, potenciar la FP Dual, que es una de las grandes alternativas educativas y de futuro para nuestros jóvenes y también para las empresas. La encuesta revela que las madres son las más implicadas y son ellas las que responden mayoritariamente a este sondeo, especialmente aquellas con edades de entre 42 y 62 años y con estudios superiores. En Andalucía destaca el dato de que se trata, después de Madrid, de la comunidad con mayor porcentaje de padres con tres hijos, además de situarse a la cabeza también con las familias con tres o más hijos, lo que demuestra que la tasa de natalidad en Andalucía se sitúa entre las más altas de España.

El bachillerato sigue delante

El Bachillerato sigue tomando la delantera a la FP, según la encuesta, que indica que los padres se decantan por que sus hijos se inclinen más en concreto por el Bachillerato de Ciencias –un 46 por ciento- en detrimento de los demás bachilleratos (tecnológico, humanístico y de ciencias sociales). En Andalucía, los estudiantes que cursan formación profesional se decantan más por las áreas de gestión administrativa y también la de técnicos en redes.

Josep Alfonso, director de la Fundación AXA que también promueve este trabajo, afirmó que «la adecuación de la formación a las necesidades laborales y económicas es clave para el crecimiento, de ahí la necesidad de revalorizar e impulsar la Formación Profesional. Al acto también asistió el presidente del Foro Educa2020, Fernando Jáuregui, y el delegado territorial en Sevilla de la Consejería de Educación y Deportes, Joaquín Pérez.

Esta encuesta se ha realizado sobre la base de 19.000 muestras en toda España, de las cuales algo más de 3.400 se recogieron en Andalucía. Se trata del trabajo demoscópico más ambicioso en su campo realizado hasta ahora en nuestro país y también en Andalucía por entidades privadas, ya que este estudio ha sido elaborado por el foro de investigación periodística Educa2020 en el que colaboran la Fundación AXA, la Consejería de Educación y Deportes y la Confederación de Empresarios de Andalucía.

Esta macro encuesta es la cuarta que dirige el Foro de investigación periodística sobre temas educativos Educa2020 y la Fundación AXA, en esta ocasión con el asesoramiento y la certificación técnica de Sigmados. El primer sondeo se realizó en 2016, entre 9.000 universitarios; el segundo en 2017, entre 12.800 estudiantes de Bachillerato y FP; y el tercero en 2018 trataba de averiguar por qué las empresas (2.500 muestras) no encuentran candidatos adecuados para sus ofertas de puestos de trabajo.

Con este cuarto sondeo, realizado en Andalucía con la ayuda de la Consejería de Educación a los padres, madres y tutores de alumnos desde primaria a final del Bachillerato, se cierra el ciclo de estudios que Educa2020 lleva siete años elaborando. Próximamente, este Foro, con el auspicio de la Fundación Axa, publicará un estudio comparativo de los cuatro trabajos, que se han desarrollado durante casi cinco años y que, en total, han recabado la opinión de 43.000 personas en todas las comunidades autónomas españolas entre universitarios, estudiantes de Bachillerato y de FP, empresas y padres.