El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio San EP

El SAS publica el baremo de méritos de carrera profesional para el personal que carecía de modelo

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha subrayado que «este Gobierno cumple con un compromiso histórico: reconocer la trayectoria, el esfuerzo y la contribución de profesionales que durante años no tuvieron un modelo propio de carrera profesional»

Europa Press

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:03

La Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha aprobado en Mesa Sectorial de Sanidad, el nuevo baremo de méritos para acceder ... a los niveles III, IV y V de la carrera profesional del personal de Gestión y Servicios y del personal estatutario sanitario de los grupos C1 y C2. La resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), permitirá que estos profesionales puedan promocionar a niveles superiores a partir del primer proceso permanente de carrera profesional de 2026.

