El SAS aprobará «en los primeros días» de diciembre el decreto para cubrir 364 plazas en zonas rurales

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este lunes que «en los primeros días» del próximo ... mes de diciembre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) aprobará el decreto de difícil cobertura con el que cubrir desde el arranque del nuevo año 364 plazas en zonas rurales.

En su intervención en el Foro Nueva Economía, el consejero ha confirmado que la selección será por concurso y no por oposición y la intención es que tengan «una permanencia mínima de dos años en el lugar donde vayan a desarrollar su actividad». «Creemos que es una medida clave reforzar y estabilizar las plantillas en las zonas rurales y uo de los decretos más esperados en la sanidad pública andaluza», ha subrayado Antonio Sanz.

Igualmente, el consejero de Sanidad ha recordado que «acabamos de actualizar las tarifas de autoconcierto e incrementar la retibución económica para forzar también la realización de esta actividad los fines de semana y los festivos». En materia de personal, ha recordado que la Consejería confía en «cerrar antes de final de año el nuevo pacto» para la bolsa, que «acabará con los retrasos de las baremaciones al duplicar las actualizaciones y hacerlas mucho más predecibles», alineando la contratación con la normativa y con el SAS.

«Se reduce con ello --ha apostillado Sanz-- la conflictividad al aplicar criterios de ordenanción más objetivos, más homogéneos, más flexibles y se apoya a través de una solución tecnológica que nos va a permitir una gestión ágil, estable y fiable de las bolsas de empleo del SAS». Por último, ha hecho un llamamiento a sindicatos y profesonales sanitarios para «alcanzar un nuevo acuerdo de carrera profesional que alcance el reto de hacer mucho más atrativo, si cabe, el trabajo en el sistema público de salud».

En esta línea, el consejero de Sanidad ha recordado que el Gobierno de Juanma Moreno ha aprobado la «mayor ampliación» de plantilla «estructural» que se hecho en el SAS «en décadas», con 3.893 nuevos efectivos a los que se sumarán 478 médicos residentes (MIR); en total, el 40% de estos efectivos irán a Atención Primaria.

Sobre infraestructuras, Antonio Sanz ha confirmado que en lo que queda de 2025 y en 2026, la Consejería va a «impulsar» 69 nuevas infraestructuras; en digitalización, «hemos activado --en palabras del titular andaluz-- 17 proyectos, especialmente volcados en la accesibilidad del ciudadano al sistema» y que «nos va a permitir desarrollar la tarjeta sanitaria virtual». Es decir, «ya no hará falta llevar la tarjeta del SAS» para acceder a cualquier servicio del SAS.