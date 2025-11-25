Sanz rechaza la «ordinalidad» en la financiación autonómica: «Una nueva traición de Montero a Andalucía»

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha expresado este martes el rechazo a la Junta a que el nuevo modelo de ... financiación autonómica se base en el principio de «ordinalidad», porque supone que las comunidades más ricas «reciben más» y se carga directamente el principio de solidaridad que establece la Constitución.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Sanz ha indicado que recoger la ordinalidad en la financiación autonómica sería una nueva «traición sin precedentes» de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, a Andalucía, fruto de sus «acuerdos con el independentismo» catalán.

Sanz ha manifestado que, sin duda, es «absolutamente incompatible e imposible defender» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a Andalucía.

Ha advertido de que la «ordinalidad» es una «limitación a la solidaridad»: «O se es solidario o no se es, y si se aplica la ordinalidad, se tumba la solidaridad».

«Es una verdadera claudicación al independentismo catalán que lleva toda la vida exigiendo la ordinalidad y ahora viene la señora Montero y se la regala», ha añadido Sanz, para quien el PSOE está «absolutamente irreconocible, ya que se pone de parte de los más ricos frente a Andalucía».

Así, ha recordado que la expresidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, decía en 2018 en el Parlamento que si las comunidades «ricas siempre reciben más que las que son menos ricas, nunca habrá igualdad entre todos los ciudadanos», algo que se debería «aplicar» Montero que era consejera andaluza de Hacienda en su gobierno.