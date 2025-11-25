Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, este martes en Sevilla

Sanz rechaza la «ordinalidad» en la financiación autonómica: «Una nueva traición de Montero a Andalucía»

El consejero ha manifestado que, sin duda, es «absolutamente incompatible e imposible defender» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a Andalucía

Europa Press

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:19

Comenta

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha expresado este martes el rechazo a la Junta a que el nuevo modelo de ... financiación autonómica se base en el principio de «ordinalidad», porque supone que las comunidades más ricas «reciben más» y se carga directamente el principio de solidaridad que establece la Constitución.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

