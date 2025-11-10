Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sanidad reduce a 217 el número mujeres pendientes de pruebas del cribado. IDEAL

Sanidad reduce a 217 el número mujeres pendientes de pruebas del cribado, que se culminarán antes del 30 noviembre

La Comisión de Seguimiento informa que se han localizado 2.051 casos en Sevilla; 152 en Málaga, 14 en Granada, 10 en Almería y cinco en Jaén

IDEAL

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:53

Comenta

El número de mujeres con pruebas pendientes del cribado de cáncer de mama es actualmente de 217, según ha informado la Comisión de Participación y ... Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama. Esta entidad, creada por la Consejería de Sanidad como parte de la respuesta a la crisis abierta en ese programa, ha informado que ya se han realizado las pruebas complementarias a 2.100 de las 2.317 pacientes que se vieron afectadas por los fallos en la comunicación al no ser notificadas de que la sus diagnósticos tras realizarse las mamografías eran no concluyentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  3. 3

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  4. 4 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  5. 5

    La ampliación del PTS se desbloqueará a principios de año a la espera de la llegada de las empresas
  6. 6 Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta
  7. 7 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  8. 8 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»
  9. 9 Corte de tráfico total y nuevas rutas de autobuses por las obras de avenida Cervantes desde el martes
  10. 10 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sanidad reduce a 217 el número mujeres pendientes de pruebas del cribado, que se culminarán antes del 30 noviembre

Sanidad reduce a 217 el número mujeres pendientes de pruebas del cribado, que se culminarán antes del 30 noviembre