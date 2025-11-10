Sanidad reduce a 217 el número mujeres pendientes de pruebas del cribado, que se culminarán antes del 30 noviembre

El número de mujeres con pruebas pendientes del cribado de cáncer de mama es actualmente de 217, según ha informado la Comisión de Participación y ... Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama. Esta entidad, creada por la Consejería de Sanidad como parte de la respuesta a la crisis abierta en ese programa, ha informado que ya se han realizado las pruebas complementarias a 2.100 de las 2.317 pacientes que se vieron afectadas por los fallos en la comunicación al no ser notificadas de que la sus diagnósticos tras realizarse las mamografías eran no concluyentes.

Según la Comisión, todas las mamografías dependientes del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, donde se localizaron la mayor parte de estos casos, estarán realizadas antes del 15 de noviembre y las ecografías, antes del 30 del mismo mes.

En la reunión también se ha informado del desglose de casos por provincias con casi el 90% localizado en el Hospital Virgen del Rocío, quedando el siguiente de los hospitales afectados con un 4% de casos. En concreto, en Sevilla se localizaron 2.051 casos; 152 en Málaga; 80 en Cádiz; 14 en Granada; diez en Almería; cinco en Huelva; otros cinco en Jaén; mientras que no se localizaron casos en la provincia de Córdoba.

Entre las acciones adoptadas, se han actualizado los referentes de cribado de cáncer de mama en Atención Primaria (32 referentes) y se han designado referentes hospitalarios del programa (otros 32 referentes) como parte del Plan de Acción para la Mejora de la Atención en las Unidades de Mama Hospitalaria de Andalucía.

Según Sanidad, el objetivo de contar con referentes hospitalarios es disponer de un modelo operativo más transparente, homogéneo y eficaz que garantice una coordinación fluida entre los distritos sanitarios, encargados de la organización y la gestión de la captación poblacional, y los hospitales, responsables de la lectura radiológica y la atención a las derivaciones. Esta estructura distribuye responsabilidades, mejora la coherencia funcional y facilita la resolución ágil de incidencias.

Además, se ha constituido un grupo autonómico multidisciplinar integrado por profesionales de hospitales y áreas de gestión sanitaria de las ocho provincias andaluzas y nueve profesionales de los distritos sanitarios (técnicos de salud o responsables provinciales del programa) con dos coordinadores autonómicos: Mercedes Acebal y Juan Garcelán.

Esta representación territorial y funcional, según la Consejería, permite un abordaje integral, incorporando visiones complementarias desde la atención primaria, la gestión poblacional, la lectura radiológica, los circuitos de derivación y la coordinación operativa. Este diseño se ha demostrado enriquecedor, facilitando un análisis global y coherente del programa.

A partir del análisis inicial se han estructurado tres líneas de trabajo consistentes en la revisión y mejora del aplicativo del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama, la optimización del circuito de la usuaria dentro del programa y la elaboración de un Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT) para las Unidades de Mama Hospitalarias. Las tres líneas avanzan de forma coordinada, garantizando la alineación entre infraestructura tecnológica, experiencia de la usuaria y práctica clínica homogénea en los hospitales.

Esta comisión está compuesta por representantes tanto de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, como del Servicio Andaluz de Salud y de sociedades científicas, profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes.