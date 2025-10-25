Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento de la reunión, celebrada este viernes en la Consejería de Sanidad. Francisco J. Olmo / Europa Press

Sanidad fija en 2.317 el número de mujeres afectadas por los retrasos en el cribado

Más de 1.700 de estas pacientes ya se han realizado las pruebas complementarias y el resto lo hará antes del 30 de noviembre

Héctor Barbotta

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:23

La Consejería de Sanidad ya ha conseguido establecer el número de mujeres afectadas por el retraso en el seguimiento de sus diagnósticos en el cribado ... del programa de cáncer de mama. Al término de la primera reunión celebrada por la Comisión de Participación y Seguimiento, el consejero, Antonio Sanz, informó de que se han identificado un total de 2.317 mujeres, una cifra que supera ligeramente el número de 2.000 estimado desde el principio de la crisis. Tal y como se informó entonces y se ha confirmado ahora, el 90 por ciento procede de la provincia de Sevilla, concretamente de casos tratados en el Hospital Virgen del Rocío. El resto se reparte entre Málaga y las localidades gaditanas de Jerez de la Frontera, La Línea y Puerto Real.

