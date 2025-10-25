Sanidad fija en 2.317 el número de mujeres afectadas por los retrasos en el cribado

La Consejería de Sanidad ya ha conseguido establecer el número de mujeres afectadas por el retraso en el seguimiento de sus diagnósticos en el cribado ... del programa de cáncer de mama. Al término de la primera reunión celebrada por la Comisión de Participación y Seguimiento, el consejero, Antonio Sanz, informó de que se han identificado un total de 2.317 mujeres, una cifra que supera ligeramente el número de 2.000 estimado desde el principio de la crisis. Tal y como se informó entonces y se ha confirmado ahora, el 90 por ciento procede de la provincia de Sevilla, concretamente de casos tratados en el Hospital Virgen del Rocío. El resto se reparte entre Málaga y las localidades gaditanas de Jerez de la Frontera, La Línea y Puerto Real.

Según Sanz, se trata de pacientes a quienes no se había informado «de forma proactiva y con demora superior al tiempo recomendado de revisión radiológica» del resultado de sus pruebas. El número concreto de pacientes afectadas era uno de los interrogantes que se abrió al aparecer las primeras informaciones y su delimitación suponía un punto de partida clave para valorar el alcance exacto de la crisis. Según informó el consejero, a fecha del 21 de octubre, martes de la semana pasada, un total de 1.778 mujeres en esta situación ya se han realizado ya la prueba indicada por el radiólogo que permitirá alcanzar un diagnóstico. El resto tiene cita antes del 30 de noviembre para realizarse esa prueba.

Incidencias

En la comisión, constituida este viernes, se han analizado las incidencias detectadas recientemente y se han presentado las medidas ya en marcha para reforzar el programa y «garantizar una atención más ágil, homogénea y humanizada», señaló el consejero. El objetivo es reforzar la atención a las mujeres para que sea más cercana, segura y humana, reduciendo la incertidumbre que puede generar el proceso y garantizando tiempos de respuesta más ágiles, según ha destacado la Junta en una nota de prensa.

La comisión está compuesta por expertos, especialistas en radiodiagnóstico de hospitales, colegios profesionales, representantes de sociedades científicas, profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes. Durante la reunión «se ha puesto de relieve la importancia de los programas de detección precoz como herramienta fundamental para reducir la mortalidad, mejorar la calidad de vida de las pacientes y optimizar los recursos sanitarios». A partir de ahí, se ha diseñado un plan de acción que persigue «mejorar la capacidad de respuesta del sistema y la experiencia de las pacientes en cada fase del proceso».

Entre las medidas expuestas, Sanz destacó la puesta en marcha de un nuevo procedimiento de comunicación «proactiva, más claro y directo», que permite a las mujeres recibir información sobre los hallazgos de las mamografías y les garantiza un acompañamiento «más cercano». Paralelamente, se ha reforzado la actividad asistencial, con la ampliación de módulos semanales de trabajo y la actualización de los mecanismos de autoconcierto, lo que asegura que las pruebas se realicen con mayor agilidad. Otro de los ejes fundamentales es el incremento de recursos humanos.

Nuevos profesionales

Para ello, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está incorporando nuevos profesionales --radiólogos, técnicos superiores en imagen para el diagnóstico, enfermeras y TCAE--, además de reforzar de manera específica las unidades de mama. En el ámbito organizativo, la ampliación de unidades de cáncer de mama, en concreto, se ha puesto sobre la mesa la futura apertura de una nueva Unidad de Mama en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla, vinculada al Hospital Virgen del Rocío, que permitirá ampliar la capacidad de respuesta en la zona con mayor volumen de casos.

Asimismo, la Junta está procediendo a la revisión y actualización del proceso asistencial integrado de cáncer de mama, vigente desde 2011, con el fin de adaptarlo a los últimos avances científicos, tecnológicos y organizativos. Y, en paralelo, se incorporará progresivamente la inteligencia artificial al programa de cribado, una herramienta que ya ha demostrado buenos resultados en proyectos piloto desarrollados en Córdoba y que contribuirá a aumentar la precisión diagnóstica.