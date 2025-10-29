Sanidad, Educación e Infoca concentran el aumento de los gastos de personal de la Junta para 2026

La Junta de Andalucía destinará el año que viene a gastos de personal casi 17.000 millones de euros, un 4,4 por ciento más ... que en este ejercicio, y la mayor parte de ese aumento irá destinado a aumentar plantillas o mejorar condiciones en las áreas de sanidad y educación y al plan de prevención y extinción de incendios (Infoca).

El proyecto de ley de Presupuestos para 2026, que la consejera de Hacienda, Carolina España, entregó este miércoles al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, incluye gastos de Personal superiores en 714,9 millones de euros a los de este año hasta alcanzar los 16.993,8 millones de euros. Ese incremento obedece a la mayor inversión que se hará en este capítulo en las tres áreas mencionadas y servirá tanto para ampliar plantillas como para mejorar las retribuciones y las condiciones de trabajo de quienes ya prestan servicio en las mismas.

Carolina España y los principales responsables de su equipo comparecieron este miércoles para explicar los pormenores del documento, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado martes y ya en proceso de tramitación en el Parlamento, donde a partir de la semana que viene comenzarán a comparecer los diferentes consejeros para explicar las cuentas previstas para sus respectivos departamentos.

Más plantilla

El aumento del gasto en personal, según explicó el director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía, Eduardo León Lázaro, obedece a la decisión de incrementar plantillas en las áreas consideradas sustanciales y también de estabilizar las mismas.

Así, de los casi 715 millones de euros que suponen este incremento, 521 irán a la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a la que se incorporarán 3.893 trabajadores, además de los médicos MIR en su última etapa de formación. León Lázaro explicó que desde la pandemia, la Junta se ha limitado a absorber definitivamente sanitarios que habían sido incorporados temporalmente para atender esa situación, pero ahora estas nuevas incorporaciones supondrán un aumento real de la plantilla.

Del total previsto para el capítulo de personal del SAS, unos 155 millones irán a incrementos retributivos de complemento de productividad, carrera profesional o autoconcierto. El objetivo último es estructuralizar la lucha contra la lista de espera. Según el director de Patrimonio, no se trata solamente de incrementar las plantillas, sino también aumentar la parte retributiva que más afecta la producción real del sistema sanitario.

Educación

También en Educación habrá un incremento de los recursos destinados a personal por un total de 173 millones de euros más que en los presupuestos de este año. Esa cantidad irá tanto a la contratación de nuevos docentes como a mejorar las condiciones de quienes ya forman parte de la plantilla.

Asimismo, en el Infoca se destinarán unos siete millones de euros a convertir en fijos a trabajadores que hasta ahora eran fijos discontinuos.

La Consejería de Hacienda ha incluido también en los presupuestos una reserva de 600 millones de euros que se destinarían, llegado el caso, a aplicar las subidas salariales a los trabajadores del sector público que se decidan a nivel nacional.