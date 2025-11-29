Sanidad alerta en Andalucía de metales en unos conocidos snacks y salmonella en carne de pollo

Una sopa retirada por contenido tóxico y botellas de agua contaminadas vendidas en varias comunidades. Esas fueron las dos últimas alertas emitidas por ... Sanidad. Hasta la fecha. En las últimas horas se han producido otras dos que afectan, nuevamente, a Andalucía.

Por un lado la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición advierte de la presencia de Salmonella, en preparado de carne burger meat de pollo de la marca CONSUM.

Sostiene la Aesan que la propia empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Los datos del producto implicado

Ampliar

Nombre del producto: Preparado de carne Burger meat de pollo.

Nombre de marca: Consum.

Aspecto del producto: envasado en bandeja de plástico de 400 g.

Números de lote: 2830 y 1671.

Fecha de caducidad: 01/12/2025 (ambos lotes).

Peso de unidad: 400 g.

Temperatura: Refrigerado.

Según la información disponible, la distribución del producto afectado ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia. La empresa ya ha retirado los lotes implicados de sus lineales. El resto de los lotes comercializados son seguros para su consumo.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos .No obstante, tal y como se indica en el etiquetado del producto, este se debe cocinar completamente antes de su consumo, siendo el cocinado una medida muy efectiva para eliminar el riesgo sanitario.

La Aesan también ha recibido una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana relativa a la posible presencia de partículas metálicas en bocaditos de tomate y orégano.

Los datos del producto implicado

Ampliar

Nombre del producto: Bocaditos tomate & orégano

Nombre de marca: Snatt´s

Aspecto del producto: Envasado en bolsa

Número de lote: 68708

Fecha de caducidad: 07/11/26

Código de barras: 8413164023198

Peso de unidad: 80 g

Temperatura: Ambiente

Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana.