Rocío Blanco apela a «la unidad de acción de toda la sociedad» para combatir la siniestralidad laboral

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha defendido este jueves desde Córdoba la necesidad de reforzar «la unidad de acción de ... toda la sociedad» para combatir la siniestralidad laborarl y continuar reduciendo las correspondientes tasas.

Así lo ha destacado, en declaraciones a los periodistas antes de participar en Córdoba en la inauguración del 'V Encuentro de Cultura Preventiva en Andalucía', junto al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CEA), Javier González de Lara; la secretaria de Salud Laboral de CCOO-A, María José López, y el secretario de Salud Laboral, Sectores Emergentes y Memoria Histórica y Democrática de UGT-A, Pablo Sánchez, con la asistencia del presidente de la Diputación cordobesa, Salvador Fuentes, entre otras autoridades.

En el contexto del citado encuentro, organizado por la Consejería de Empleo a través del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, Blanco ha subrayado que la «acción conjunta de administraciones, empresas y trabajadores nos fortalece y nos complementa», y es la fórmula más acertada en el avance hacia «entornos laborales más seguros y libres de riesgos».

Por eso, según ha argumentado, «esta foto que tenemos detrás, de los agentes económicos y sociales, junto con la Administración, es lo que refuerza el mensaje de este congreso y de que, todos a una, apostamos por la prevención de la siniestralidad», en este caso en el marco de «un foro de debate y de conocimiento», y «también de aprendizaje, a través de la experiencia».

Se trata, según ha señalado, de un congreso «eminentemente práctico», ya que, «a través de las ponencias que van a realizar grandísimos profesionales, vamos a aprender», sobre todo porque intervienen «profesionales y entidades de sectores diversos», lo que «refuerza el mensaje de que tenemos que ir todos a una, que es un trabajo conjunto y que solo desde el compromiso de todos los actores que intervinen en la prevención de riesgos laborales podemos conseguir resultados».

«Esto va --ha proseguido-- de que la Administración vele por el cumplimiento de las normativas, de que las empresas tengan la responsabilidad de la ejecución de esa normativa y de que los trabajadores interioricen que la prevención de riesgos laborales es fundamental en su entorno de trabajo y que la exijan».

El 'V Encuentro de Cultura Preventiva en Andalucía' reúne entre este jueves y mañana viernes a representantes de todos los sectores implicados en la lucha contra los accidentes vinculados a la actividad laboral, una cita que la consejera ha considerado «fundamental porque propicia el debate y el intercambio de conocimiento en torno a las buenas prácticas en materia de prevención».