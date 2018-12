Rivera: «Susana Díaz se va a ir a la oposición» Rivera / EFE El líder de Cs dice estar «contento» y «supercómodo» con la alianza con el PP, elude hablar de Vox y reta al PSOE a abstenerse para aislar al populismo MARIA DOLORES TORTOSA Viernes, 14 diciembre 2018, 13:08

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha mostrado rotundo esta mañana en Sevilla al afirmar que no contempla «otro escenario» que gobernar con el PP en Andalucía para enviar a la oposición a los socialistas. «Susana Díaz se va a la oposición», ha afirmado de forma categórica en un desayuno coloquio organizado por la Ser.

Rivera ha descartado cualquier otra posibilidad alimentada en las últimas horas por el choque con Vox, partido que sería imprescindible para la investidura de un presidente de la coalición PP-Cs. Rivera se ha escurrido como pez en el agua con cada pregunta sobre Vox y ha contraatacado al PSOE con la misma estrategia de presión, retándole a la abstención o cuestionándole si va a apoyarse en los «populistas» de Podemos-IU para bloquear el nuevo gobierno. Ha dirigido sus dardos en este sentido hacia Pedro Sánchez por apoyarse en su gobierno en Podemos y los independentistas, pero también hacia Díaz, ya que sólo sumaría más que PP-Cs si se alía con Adelante Andalucía. «¿Va a apoyarse Susana Díaz en los populistas de Podemos para bloquear un nuevo gobierno?«, ha inquirido.

«No se me ocurre ningún otro modelo» que no sea la coalición con el PP, ha respondido Rivera en el turno de preguntas. Ha afirmado sentirse «contento» y «supercómodo» en la negociación con los populares para hacer posible un cambio en Andalucía. «Susana Díaz o no lo ha asumido o lo ha asumido y no lo dice». «El Gobierno de Andalucía tiene que cambiar y el PSOE tiene que ir a la oposición», ha apostillado.

Rivera ha sido preguntado sobre qué medidas de las exigidas por Vox (cierre de Canal Sur o supresiones de leyes de género, entre otras) le parecerían asumibles. También sobre la incomodidad que puede producir en un sector de su partido que llegue a gobernar con el respaldo de los populistas de Vox o de cómo defender ante los liberales europeos, con los que se reunió ayer en Bruselas, la alianza con el partido ultraconservador. A todas las preguntas relacionadas con Vox, Rivera ha eludido entrar al trapo. Ha insistido en que Cs solo negocia un acuerdo de gobierno con el PP y excluye cualquier conversación con Vox u otros partidos. «Respeto a todos los demás partidos, pero vamos a hacer las cosas a nuestra manera». «Estoy supercómodo» con la negociación con el PP. «Todos nuestros votantes quieren cambio. La gente me dice por la calle, qué bien, un cambio en Andalucía». «Estoy muy contento de estar negociando un cambio en Andalucía». Estas han sido algunas respuestas.

En alusión a los liberales europeos y la reunión en Bruselas ha respondido con sorna: «No hemos hablado de la Mesa del Parlamento en Bruselas». Según Rivera los liberales europeos, entre ellos Macron, observan con optimismo su crecimiento en el sur de Europa. «Es una gran novedad», ha dicho sobre el ascenso de su formación en Andalucía. Rivera, que esta mañana tiene una reunión con los 21 nuevos diputados naranjas en el Parlamento, ha insistido en reivindicar la Presidencia de la Junta para su candidato, Juan Marín, por «limpieza democrática» y porque «Juan lo haría mejor». Ha aludido a la posibilidad de que Juanma Moreno sea llamado por los juzgados de los casos Gürtel y Bárcenas. En cualquier caso, ha anotado que la Presidencia está en la mesa de negociación con el PP y que este partido «sabrá qué quiere priorizar». Una frase esta que deja la puerta abierta a que Moreno sea presidente a cambio de que Cs ostente las consejerías de mayor peso en el Consejo de Gobierno.

Rivera también ha hablado de que con el pacto en Andalucía se abre una nueva etapa política en España. «Lo de Andalucía es una declaración de intenciones», ha expresado para aclarar que van a gobernar donde haya posibilidad de cambio en comunidades y ayuntamientos y con etapa final en las generales para «derrotar a Sánchez».