La recuperación del lince ibérico sitúa a Andalucía «en el epicentro» de los éxitos de conservación

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha inaugurado este martes el primer Congreso Internacional sobre el Lince ... Ibérico, bajo el lema 'Visión compartida, acción coordinada: Conservación del lince ibérico en la Península Ibérica'. Durante el acto, ha subrayado el «arduo trabajo» de Andalucía para la recuperación y conservación del lince, una labor mantenida durante dos décadas que ha convertido a la comunidad autónoma «en el epicentro de uno de los mayores éxitos de conservación de fauna salvaje a nivel internacional».

Según ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, el encuentro, que se celebra en Sevilla entre los días 25 y 27 de noviembre, contará con un aforo de 300 asistentes. Este martes, ha reunido a los 22 socios del programa LIFE, a representantes institucionales, responsables de administraciones ambientales españolas y portuguesas, científicos, técnicos de campo y profesionales ligados a la conservación «del felino más emblemático de Europa», como el exdirector del EBD-CSIC, Miguel Delibes; la excoordinadora nacional del programa de cría en cautividad de la especie, Astrid Vargas, así como las copresidentas del grupo de la UICN/CSE especialistas en felinos, Christine y Urs Breitenmoser.

En el acto, también han estado presentes el consejero de Medio Ambiente de la Región de Murcia, Juan María Vázquez; la delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, Catalina de Miguel; el viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sergio Arjona; la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático, María López Sanchís; el director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez Valenzuela; el director gerente de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), Javier de la Torre; el coordinador del Proyecto LIFE LynxConnect, Javier Salcedo, encargado de impartir seguidamente la conferencia inaugural; el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva, Pedro Yórquez; la delegada territorial en Sevilla, Inmaculada Gallardo; la directora general de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha, Susana Jara; el director general de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, Germán Puebla; el representante del Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) de Portugal, Carlos Alburquerque; y el coordinador provincial de Amaya en Jaén, Luis Ranchal, entre otros asistentes.

Por su parte, Catalina García ha valorado el «carácter histórico» de este encuentro, que llega en un «momento clave» para la especie, tras el salto definitivo del lince ibérico de la categoría 'En Peligro' a la de 'Vulnerable', un logro común reconocido oficialmente por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Al respecto, ha señalado que este avance representa «la culminación de un trabajo técnico, científico y social» que ha permitido reconstruir una metapoblación en expansión, «más conectada y con mayor capacidad genética y demográfica que hace apenas veinte años».

Al hilo, la consejera ha indicado que «hace apenas dos décadas, el lince ibérico estuvo al borde de la desaparición, con tan solo 94 ejemplares supervivientes, la mayoría en núcleos aislados de Andalucía». En este contexto, ha destacado que Andalucía ha alcanzado la cifra de 836 ejemplares en 2024, dentro de un total de 2.401 linces en toda la península, «consolidándose como una de las comunidades autónomas que sostiene el mayor número de individuos y que ha visto nacer la mayor parte de los territorios ocupados».

Tal y como ha emitido la Junta, este crecimiento refleja «más del doble de ejemplares que los registrados en 2019» y confirma el «papel decisivo» de la comunidad autónoma en la preservación de la especie. En este sentido, García ha apuntado que todos los linces que viven en España y Portugal «descienden de las 75 hembras andaluzas que resistieron cuando la especie se encontraba al borde de la extinción», un dato que «ilustra la importancia de Andalucía como núcleo originario de la recuperación».

De este modo, ha precisado que la recuperación ha sido posible gracias a una secuencia continuada de proyectos LIFE que han permitido «combinar ciencia, gestión del territorio, participación local y cooperación entre administraciones». Igualmente, ha afirmado que Andalucía «ha demostrado que la conservación basada en conocimiento y colaboración ofrece resultados reales y medibles», y ha sostenido que este éxito «no sería posible sin el compromiso de propietarios de fincas, entidades conservacionistas, agricultores, sociedades de cazadores, universidades, empresas privadas y profesionales que acompañan diariamente el trabajo de campo».

Asimismo, la consejera ha puesto sobre la mesa la expansión natural del lince hacia nuevas áreas de la comunidad autónoma, y ha considerado que territorios como Sierra Arana, Sierra María-Los Vélez o la comarca de Cabra (Parque Natural Sierras Subbéticas) representan capítulos recientes de esta recuperación, en los que el felino «ha vuelto a colonizar sierras y campiñas donde llevaba décadas sin presencia estable».

Sobre ello, ha detallado que el marcaje de la hembra adulta Igabrum en Cabra «ha supuesto un hito para el centro de Andalucía», puesto que permite estudiar por primera vez la conectividad ecológica entre las áreas consolidadas y las zonas emergentes. Así, ha puesto como ejemplo el nacimiento de cachorros en Sierra Arana y Sierra María-Los Vélez, fruto del trabajo técnico desarrollado en estos territorios granadino y almeriense, lo que confirma «el potencial expansivo de la especie hacia zonas cada vez más diversificadas».

Por otro lado, la titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha reivindicado el papel de Andalucía que, «desde el inicio», tomó «la responsabilidad de liderar un proceso que ha cambiado la historia de la conservación en Europa», y ha afirmado que «cuando las administraciones confían en el conocimiento técnico y trabajan con coherencia, los resultados son transformadores». Además, se ha referido a que los avances de los proyectos LIFE y ha puntualizado que las actuaciones se han desarrollado «aplicando el mejor conocimiento disponible y contando con la participación activa de los actores locales que interactúan de forma directa y continuada con la especie».

En contexto, el Congreso Internacional se concibe también como un «espacio de reflexión» para definir el futuro del lince ibérico a través de sesiones científicas y técnicas que «permitirán profundizar en las dinámicas que explican el éxito actual y en los aspectos que todavía requieren atención», con especial énfasis en la genética y en la reducción de amenazas como los atropellos en carretera.

En este orden de cosas, la consejera ha destacado la apuesta de la Junta por coordinar un nuevo proyecto LIFE para la conservación del lince ibérico, en el periodo 2026-2031. El objetivo principal de este proyecto será alcanzar un estado de conservación favorable del lince ibérico en la península, «mediante el desarrollo de infraestructuras verdes, la mejora de la gestión genética y el fortalecimiento de su resiliencia frente al cambio climático». Además, ha declarado que «la cooperación multinivel ha sido una de las claves que han hecho posible esta recuperación», y ha agradecido la participación de regiones como Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y los territorios portugueses del Alentejo y Algarve.

Finalmente, ha reiterado que el lince ibérico se ha convertido en un «símbolo de éxito», pero también en una referencia para otras estrategias de conservación en la península. Así, ha explicado que el modelo aplicado para esta especie está sirviendo de guía para proyectos vinculados al águila imperial, el quebrantahuesos, el ibis eremita o la cerceta pardilla, y ha insistido en que su recuperación «demuestra que, cuando los territorios trabajan juntos, la conservación es compatible con el desarrollo».