La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, EP

La recuperación del lince ibérico sitúa a Andalucía «en el epicentro» de los éxitos de conservación

La consejera Catalina García ha reiterado que el lince ibérico se ha convertido en un «símbolo de éxito», pero también en una referencia para otras estrategias de conservación en la península.

Europa Press

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:01

Comenta

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha inaugurado este martes el primer Congreso Internacional sobre el Lince ... Ibérico, bajo el lema 'Visión compartida, acción coordinada: Conservación del lince ibérico en la Península Ibérica'. Durante el acto, ha subrayado el «arduo trabajo» de Andalucía para la recuperación y conservación del lince, una labor mantenida durante dos décadas que ha convertido a la comunidad autónoma «en el epicentro de uno de los mayores éxitos de conservación de fauna salvaje a nivel internacional».

