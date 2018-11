La rectificación en los méritos del SAS no satisface a la plataforma por un baremo justo ALFREDO AGUILAR La mesa sectorial de Sanidad anunció el 24 de octubre varios cambios en su sistema de selección de personal JOSÉ I. CEJUDO Jueves, 15 noviembre 2018, 15:18

La rectificación acometida el pasado 24 de octubre por la mesa sectorial de Sanidad en el sistema de selección de personal en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no ha satisfecho a la Plataforma de profesionales del SAS por un Baremo Justo, que la califica en un comunicado como «medida parche». Para este colectivo, las acciones tomadas son «del todo insuficientes» para frenar el descontrol en un apartado de 'méritos' muy abultado y de dudosa credibilidad, como apoyó el sindicato CCOO con una denuncia ante Fiscalía admitida a trámite como presunto fraude.

La modificación anunciada por el SAS abarca entre otras medidas la limitación a cinco trabajos anuales de las ponencias y comunicaciones, valorando solamente los tres primeros autores, así como la ampliación a 27 puntos de la formación especializada para profesionales. Así lo pactaron por unanimidad el Servicio Andaluz de Salud y los sindicatos presentes. La plataforma de profesionales critica con estas medidas que «se dejen al libre albedrío el resto de modalidades como publicaciones y premios» y que además «se apliquen al corte del 31 de octubre de 2019 por lo que no se harán efectivas como mínimo hasta mayo de 2020», por lo que seguiría en vigor un listado repleto de aspirantes con méritos 'muy dudosos'.

En su comunicado, la plataforma lamenta que la modificación «no responda a las expectativas de los profesionales». En declaraciones a IDEAL, la vocal del grupo granadino en esta plataforma, Ana Pérez, subraya que «la solución habría sido acotar todo tipo de trabajos». En el comunicado de la plataforma también se pide que se actúe «de oficio» tal y como les habría comunicado en una reunión Celia Gómez, directora general de Profesionales del SAS. Consultada por este medio, Gómez explica que «para cada año las reglas del juego son las que están publicadas y no se pueden cambiar a mitad de partida».

«La Mesa Sectorial, ante la situación del aumento de méritos, los limitó por una razón de lógica y también se optó por auditar la situación actual de la Bolsa de Empleo requiriendo documentación para comprobar que el mérito aportado corresponde a las bases de la convocatoria», expone Celia Gómez. «Mantendremos los principios constitucionales del sistema más allá de que haya que revisarlos», sostiene la directora general de Profesionales, quien además remarca que «pondremos en conocimiento de la Fiscalía lo que fuera necesario y colaboraremos con el procedimiento abierto porque esto perjudica a todo el mundo».

José Antonio Aparicio, responsable de la negociación colectiva en el SAS del sindicato CCOO, organización que denunciara los hechos ante la Fiscalía, argumenta a IDEAL respecto a las quejas de esta plataforma que ya les comunicaron «qué parte de las reivindicaciones podíamos exigir y cuáles no compartíamos». «La negociación es cercana a la reivindicación, la satisface», valora Aparicio, quien evidencia que «no se puede dar un carácter retroactivo a la modificación de un baremo, no por capricho sino por ley y sentido común».

Entre las reivindicaciones de la plataforma que CCOO apoya se encuentra el mayor peso de la experiencia profesional. «Propusimos la eliminación del tope pero al entender que podía imposibilitar el acuerdo los subimos hasta los 20», admite Aparicio, quien reivindica que fue su sindicato el que interpuso la denuncia en Fiscalía. «No se puede anular, paralizar ni suspender la baremación del corte de 2017. Nos hemos limitado a dirigirnos a Fiscalía para que depure responsabilidades sobre las entidades que han impartido una formación irregular o que no se ajuste a la norma en lo que termina siendo un fraude», antepone el responsable de negociación con el SAS.