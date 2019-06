La CEA no rechazará unos presupuestos «imprescindibles» para la estabilidad González de Lara y Bravo. / J. L. P. La patronal andaluza analiza con el consejero de Hacienda unas cuentas cuyo apoyo final depende de Vox JOSÉ LUIS PIEDRA SEVILLA Miércoles, 12 junio 2019, 10:58

Desde el empresariado andaluz no se contempla otro escenario que la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2019, que comenzarán su debate en el Parlamento andaluz con la incertidumbre aún de si contará o no con el apoyo final de Vox tras la presentación de una enmienda a la totalidad por parte de este grupo y que puede retirar a última hora tras las negociaciones que se mantienen a contrarreloj. El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, no se plantea un eventual rechazo a estas cuentas porque las considera imprescindibles para la estabilidad económica y también para la confianza y la certidumbre que necesita la actividad productiva, el tejido empresarial y sus proyectos e inversiones en Andalucía. De hecho, el dirigente empresarial dijo que no debe ocurrir la devolución del presupuesto y apeló a la responsabilidad de todos los partidos para anteponer los intereses generales por encima de todo.

El presidente de la patronal andaluza, junto a su cúpula directiva, se reunió con el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, y parte de su equipo para analizar el proyecto de presupuestos autonómicos de este año, para los que el dirigente empresarial pidió el apoyo de todos los partidos tras un periodo electoral de cinco años que ha sido, a su juicio, «exhaustivo y agotador».

El presidente del empresariado andaluz puso de manifiesto la importancia del presupuesto para un Gobierno ya que es la principal herramienta para la planificación política, fiscal y económica, por lo que recalcó su demanda para que puedan ser aprobados lo antes posible. Además, mostró su respaldo a estas cuentas que consideró positivas y en cierta medida expansivas y que recogen las ideas fuerzas que se han venido reclamando desde la CEA en el ámbito del fomento de la actividad económica y del empleo y desde la libertad de empresa y la lealtad y la cooperación.

González de Lara perseveró en la necesidad de contar con estabilidad para la economía y las empresas ya que es una situación política que se ha vivido durante años en Andalucía y que ahora debe mantenerse después de abrirse una nueva fase favorable que debe propiciar empezar a trabajar a partir del contexto político actual, caracterizado por las negociaciones y el acuerdo en diferentes ámbitos, ya sea para la formación del Gobierno de la Nación, ayuntamientos o comunidades autónomas.

Desde la CEA se ha valorado el trabajo y talante del equipo de Hacienda del Gobierno andaluz que con su consejero, Juan Bravo, al frente, «ha venido a hacer equipo y a transmitir las ideas en equipo y a analizar las propuestas que puedan aportar los empresarios andaluces, además de ver desde la uniformidad de criterios cómo abordar lo que necesita Andalucía y sus empresas con vistas al futuro», agregó González de Lara.

El máximo representante empresarial se refirió también a la necesidad de apostar por la colaboración público-privada en la gestión y proyectos autonómicos y ofreció la cooperación empresarial para rentabilizar el gran esfuerzo realizado en este presupuesto con un gasto social potente. González de Lara también puso el acento en la necesidad de recuperar el ritmo inversor, que está todavía muy lejos de los niveles que necesita Andalucía y de los registrados antes de la crisis y que se situaban en el 5% del PIB y que ahora solo alcanza el 2% .

El consejero de Hacienda coincidió con el presidente de la CEA en la necesidad de sacar adelante estos presupuestos y puso de relieve el esfuerzo que está realizando el Gobierno para acordar y consensuar estas cuentas con todos los partidos. En este sentido aseguró que el proceso de negociación sigue abierto y seguirá con Vox «hasta el último momento» para que se retire su enmienda a la totalidad y evite la así prórroga de los actuales presupuestos, aprobados por el anterior gobierno socialista.