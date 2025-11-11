El pueblo andaluz que regala bonos de 25 euros para las compras de Navidad

Las compras de Navidad cada vez se adelantan más. La falta de productos en las fechas más cercanas a las fiestas navideñas, las aglomeraciones o ... los precios invitan a trabajar con previsión. De igual modo, conseguir descuentos siempre es bienvenido para que la economía no se resienta tanto.

Un pueblo de Andalucía ha querido ayudar a sus vecinos en ese aspecto, y de paso apoyar al comercio local. Andújar (Jaén) va a lanzar el Bono Comercio Campaña de Navidad 2025 para dinamizar el comercio de proximidad. Las personas mayores de edad podrán descargar un bono de 25 euros, aplicable a compras desde 50 euros (IVA incluido) en los establecimientos participantes. La iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones Municipal 2024‑2026, línea CO‑003.

Cualquier persona física mayor de edad, residente o no en Andújar, que se registre en la web‑app habilitada y descargue el bono. Solo está permitido un bono por campaña y por DNI. Por su parte, los comercios beneficiarios indirectos deben ser minoristas con domicilio fiscal en Andújar y completar la adhesión en la web municipal en 10 días naturales desde la publicación.

La campaña arranca el 17/11/2025 y finaliza el 28/12/2025. Los bonos no utilizados antes del 14/12/2025 se anulan y podrán reasignarse desde el 15/12/2025 hasta el cierre o hasta agotar crédito.

El programa emite 1.930 bonos, con 48.250 euros de presupuesto. No son acumulables, no se canjean en efectivo y no aplican a compras en línea ni a productos virtuales o electrónicos. Quedan excluidas actividades de hostelería, franquicias, grandes superficies, farmacias y comercio al por mayor.