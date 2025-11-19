El pueblo andaluz con su impresionante castillo medieval para escaparse en el puente de diciembre

Se acerca el puente de diciembre, y aunque el día 6 cae en sábado y no se podrá disfrutar de un día extra de ... descanso, sí propiciará al menos tres días de fiesta para aprovechar. Una interesante alternativa puede ser conocer uno de los pueblos andaluces con un patriomnio medieval más rico.

Se trata de Almodóvar del Río, un municipio cordobés que se sitúa entre la vega del Guadalquivir, donde se localiza gran parte de su término, en tierras fértiles de huerta, y la sierra, integrada en el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, el mayor espacio protegido de la provincia, de gran valor paisají­stico, poblado de alcornoques, encinas y sotobosque.

A eso hay suma su gran valor fauní­stico y cinegético, con recorridos turí­sticos como el Embalse de la Breña, sobre el Guadiato, y un recorrido muy interesante a lo largo de la ribera del Guadalquivir para disfrutar de sus bosques de ribera.

En cuanto a su casco urbano, Almodóvar del Río, con una población de unos 8.000 habitantes, es un conjunto de urbano constituido por calles con casas blancas, concentradas de forma irregular desde los pies del impresionante castillo ubicado en la cima y que presenta un magní­fico estado de conservación. Desde la fortaleza se divisa una espléndida panorámica del pueblo y la vega.

Aunque ya desde el Paleolítico inferior hubo pobladores en este enclave, es el cerro del castillo uno de los testigos del paso de las distintas civilizaciones; restos neolíticos, íberos, romanos, visigodos y árabes lo demuestran.

La época musulmana fue también de un gran desarrollo para la zona. Se mantuvo el puesto de control del Guadalquivir navegable y del camino de Córdoba a Sevilla. En el año 740 los árabes edificaron una fortaleza llamándola Al-Mudawvar (redondo o seguro) a la que se debe el nombre del pueblo que se formaría en su entorno. Fue en 1240 cuando se incorporó a la corona de Castilla por la intercesión de Fernando III. En 1360, Pedro I se aposentó en su castillo, algo que también haría posteriormente Enrique II. A lo largo de los siglos XVI y XVII el fenómeno señorial cobró un singular protagonismo en tierras cordobesas.

El Castillo de Almodóvar del Río es una fortaleza de origen musulmán, aunque su configuración data del siglo XIV. Es de planta rectangular cercada por murallas almenadas que jalonan ocho torres, entre las que destaca la del Homenaje, cuya planta ostenta una vistosa cúpula octogonal.

Este pueblo ha participado en los acontecimientos principales de los dos últimos siglos, tales como la guerra de la Independencia, la desamortización de Mendizábal que tuvo como consecuencia la consolidación de la gran propiedad.

Juego de tronos

El castillo de Almodóvar del Río fue una de las localizaciones para el rodaje de la 7ª temporada de la serie norteamericana Juego de Tronos (Game of Thrones). Concretamente, dio vida a dos reinos diferentes. Por un lado, las mazmorras del castillo fueron parte del Reino de Roca Casterly. Sin embargo, la fortaleza en su totalidad escenificó al Reino de la Casa Tyrell, Altojardín.

A raíz de ello se generó un tour donde se grabaron las diferentes escenas de la serie. Los fotogramas repartidos por el castillo hacen sumergirse al visitante en el mismísimo Altojardín. Esta experiencia está incluida en la visita general al castillo. Se trata de una visita sin guía y en cuyo recorrido se pueden localizar los lugares desde donde se rodaron las principales escenas de Juego de Tronos.