En las entrañas del castillo de Almodóvar del Río Ideal

El pueblo andaluz con su impresionante castillo medieval para escaparse en el puente de diciembre

Calles con casas blancas, concentradas de forma irregular desde los pies del impresionante castillo ubicado en la cima y que fue escenario de Juego de Tronos

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:37

Comenta

Se acerca el puente de diciembre, y aunque el día 6 cae en sábado y no se podrá disfrutar de un día extra de ... descanso, sí propiciará al menos tres días de fiesta para aprovechar. Una interesante alternativa puede ser conocer uno de los pueblos andaluces con un patriomnio medieval más rico.

