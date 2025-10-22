El PSOE-A reivindica la «valentía» de las mujeres afectadas por el cáncer de mama y afea a Moreno dejar su «sillón vacío» María Márquez ha señalado que Andalucía es una tierra que «se levanta ante las injusticias» con una población que es capaz «de doblarle el pulso al gobierno de turno, por mucha mayoría absoluta que tenga»,

Miércoles, 22 de octubre 2025

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha reivindicado este miércoles el papel de las «mujeres valientes» que han denunciado los fallos en el funcionamiento del sistema de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza, y lo ha contrapuesto con el carácter «cobarde» del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), al que ha reprochado que deje su «sillón vacío» en el Pleno que se celebra este miércoles por la tarde.

Ha sido en el transcurso de su intervención en el debate general sobre sanidad que se sustancia este miércoles en el Pleno del Parlamento y que los grupos Socialista y Por Andalucía pidieron por primera vez en mayo de 2023, según ha remarcado para valorar que «por fin se produce» tras «48 votaciones en contra» del PP-A para que se celebrara antes de esta fecha «mientras desmantelaban la sanidad pública».

La portavoz socialista ha señalado que Andalucía es una tierra que «se levanta ante las injusticias» con una población que es capaz «de doblarle el pulso al gobierno de turno, por mucha mayoría absoluta que tenga», y ha espetado a los 'populares' que «ha sido necesario que sus políticas se conviertan en un escándalo nacional tan descomunal como indecente» para que se celebre el debate.

De esta manera, ha defendido que se está sustanciando este debate «gracias a las mujeres andaluzas que han denunciado el drama que viven, que tenían cáncer y no se les dijo», y ha criticado que, «ante tanta valentía y tanta dignidad de las mujeres de esta tierra, todavía no hemos visto en el presidente de la Junta de Andalucía la decencia, la humanidad y la humildad que requiere una situación como la que estamos viviendo».

En esa línea, ha criticado que el presidente de la Junta «deje vacío» su escaño en el Parlamento en este debate, y se ha preguntado «cómo es posible que el presidente de todos los andaluces quiera despachar este asunto detrás de un 'teleprompter' leyendo lo que le ponen por delante», y que «se esconda detrás de un consejero», en alusión al titular de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que ha sido quien ha representado al Consejo de Gobierno.

«Lo que ha quedado claro en esta tierra es que Andalucía es una tierra de mujeres valientes con un presidente cobarde», ha aseverado la también vicesecretaria general del PSOE-A, quien ha advertido de que lo que se ha producido en el marco del programa de dicho cribado «no son casos aislados, no son errores, ni siquiera es una negligencia», sino que «es el abandono inhumano de unas políticas que deberían haber servido para salvar la vida de la gente, y que han acabado llevándose la salud y la vida de mujeres por delante».

María Márquez ha agregado que «más grave que esto» ha sido «la respuesta» del presidente de la Junta y su gobierno, «las mentiras, los bulos y la falta de sensibilidad», según ha agregado para afear al Ejecutivo del PP-A que «primero nos dijeron que no había problema, que las mujeres estaban manipulando; después, que estábamos exagerando, que eran tres o cuatro casos».

«Se inventaron un protocolo donde aseguraban que no se nos decía que teníamos cáncer para no generarnos ansiedad a las mujeres», y «dijeron que eran 2.000 mujeres y que esto solo pasaba en un hospital, en el Virgen del Rocío» de Sevilla, mientras «el presidente decía que no sabía nada, que no se había enterado, que lo había leído en los medios», ha seguido relatando la portavoz socialista, que ha replicado que a Moreno «en 2023 se le puso un informe encima de la mesa alertando de esto».

«Colapso de la sanidad andaluza»

Márquez ha añadido que «la decisión que ha retratado» al presidente de la Junta es poner a su «consejero de propaganda» como responsable de Sanidad, y con el que «obviamente no se va a resolver el colapso de la sanidad pública en Andalucía», según ha augurado la representante socialista, que ha añadido que «para resolver la situación sanitaria» actual «hacen falta profesionales que sepan de la materia, anteponer el servicio público, humildad y tener muchos escrúpulos, cosa que no tiene» Antonio Sanz, según le ha reprochado al consejero.

En esa línea, ha afeado al consejero de Sanidad sus «primeros pasos» en el cargo «al más puro estilo» del PP, con el «encargo» de «enterrar en propaganda el drama que vive la sanidad andaluza», según ha continuado para avisar de que «Andalucía es muy grande», y el «dedo» de Sanz, «aunque mande», es «muy chico para tapar semejante destrozo del sistema sanitario».

Además, María Márquez ha criticado a Sanz que haya «culpado» en esta crisis «a las mujeres, a los profesionales» y a la actual secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, para «tapar sus mentiras», así como le ha reprochado que el pasado domingo, 19 de octubre, Día Internacional contra el Cáncer de Mama, «en vez de ponerse a disposición de las asociaciones, se fue a los toros a esconderse detrás de la barrera».

«Y no satisfecho con eso, ese mismo día filtró a los medios de comunicación una encuesta para decir que Moreno Bonilla ganaba las elecciones», le ha reprochado también la representante socialista al consejero de Presidencia, al que ha afeado que «lo último ha sido lo de enfrentarse a las mujeres que denuncian que han desaparecido sus mamografías».