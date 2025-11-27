Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. Europa Press

El PSOE-A avisa a Moreno que «su oportunidad ya pasó»: Andalucía le queda «muy grande»

María Márquez ha aprovechado para hacer balance de los casi siete años de gobierno de Juanma Moreno al frente de la Junta

Europa Press

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:18

Comenta

La portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha avisado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de que « ... su oportunidad» como jefe del Ejecutivo autonómico «ya pasó», porque «Andalucía le ha quedado muy grande» y «necesita un tiempo nuevo».

