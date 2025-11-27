El PSOE-A avisa a Moreno que «su oportunidad ya pasó»: Andalucía le queda «muy grande»

La portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha avisado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de que « ... su oportunidad» como jefe del Ejecutivo autonómico «ya pasó», porque «Andalucía le ha quedado muy grande» y «necesita un tiempo nuevo».

Así lo ha trasladado la también vicesecretaria general del PSOE-A en el transcurso de su intervención en el debate del estado de la Comunidad que se celebra entre este jueves y viernes en el Pleno del Parlamento, y donde la portavoz socialista ha abierto a partir de las 16.00 horas el turno de intervenciones de los grupos en respuesta al discurso que Juanma Moreno ha pronunciado a mediodía.

María Márquez ha aprovechado para hacer balance de los casi siete años de gobierno de Juanma Moreno al frente de la Junta, remarcándole que es ya «el segundo presidente que más (tiempo) lleva» dirigiendo la administración autonómica, y le ha afeado haber sido «el presidente del monólogo y del rodillo».

«La realidad ha desmontado todas sus promesas», ha espetado la portavoz socialista al presidente de la Junta, a quien también ha reprochado que ha hecho «lo que le ha dado la gana» en su gobierno, utilizando la mayoría absoluta conseguida por el PP-A en las últimas elecciones autonómicas «para ejercer el poder sin freno».

Frente a ello, María Márquez ha defendido que Andalucía necesita «un tiempo nuevo» para «reconstruir la sanidad» que Moreno «ha destrozado, para recuperar la educación como la gran igualadora y garantizar» el acceso a la vivienda para la población, y ha advertido al presidente de que esta comunidad «no es una foto de Instagram» ni «un relato vacío ni un lema publicitario».

«Andalucía es la voz de los que madrugan todos los días para sacar a sus familias adelante, la esperanza y los sueños de la gente corriente», ha proclamado María Márquez para subrayar que, «por suerte», esta comunidad es «mucho más que la gente que nos gobierna», y es «el grito de las mujeres con cáncer que no se resignan aunque su Gobierno las persiga».

La representante del PSOE-A ha aseverado así que «Andalucía merece más». «Queremos más y podemos mucho más», ha dicho, y ha reprochado a Moreno el «dudoso honor» de haber empezado a gobernar la Junta --en su primera legislatura como presidente tras las elecciones de 2018-- tras «recibir la llamada» del líder de Vox, Santiago Abascal, «para poder sentarse en el sillón» de presidente del que «se va a levantar con el grito de los andaluces indignados, desesperados ante su gestión», según le ha advertido.

María Márquez ha aludido en ese punto a una de las afectadas por los fallos del programa de detección precoz del cáncer de mama de la sanidad andaluza, quien este pasado miércoles se personó en el Pleno del Parlamento y «gritaba desgarrada» al presidente que le había «arruinado la vida» porque su enfermedad no se había detectado «a tiempo por culpa de su política privatizadora de la sanidad».

EL «DRAMA» DE LOS CRIBADOS

La portavoz socialista ha dedicado así parte de su intervención al «drama» de la crisis por el funcionamiento del cribado del cáncer de mama, y ha espetado a Moreno que con su «gestión» en este asunto se ha podido «conocer su verdadera cara», que no es la del «diálogo y la moderación», según le ha indicado.

En esa línea, ha aseverado que «la mayoría de los andaluces nos indignamos y avergonzamos a partes iguales por cómo está tratando» el presidente a mujeres con cáncer de mama de la asociación Amama, a quienes ha querido «amedrentar» por atreverse «a cuestionar su gestión», según ha reprochado la portavoz socialista al presidente, al que también ha acusado de ejercer «violencia institucional» contra Amama a pesar de que esta asociación «debería tener el reconocimiento del Gobierno» andaluz, ha opinado.

Además, María Márquez ha reprochado a Moreno que «la única medida estrella que se le ha ocurrido anunciar» en su discurso con el que ha abierto el debate es que «las pruebas del cribado (de cáncer de mama) se van a hacer en un acto único», cuando eso «existe en el protocolo desde el año 2011», y le ha preguntado «cuántas mujeres no hubieran enfermado o incluso fallecido en silencio si no se hubiera destapado este escándalo».

Respecto a su balance de gestión, la portavoz socialista ha replicado a Moreno que, con el que ha realizado en su discurso, ha demostrado que vive en una «sala VIP y no pisa ni de lejos la Andalucía real», así como le ha afeado haber gobernado sin ningún «consenso con la oposición, sin contrapuntos y debilitando los pilares» sobre los que esta comunidad «construyó su modelo de igualdad».

También ha espetado a Moreno que «lo que funciona en Andalucía no lleva su firma», sino la del Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero, del que María Márquez ha valorado iniciativas como la reforma laboral, la revalorización de las pensiones y la subida del Salario Mínimo Interprofesional, tras lo que ha emplazado al presidente a reír «menos y trabajar más por los andaluces», porque «no ha impulsado ninguna reforma transformadora, ninguna política pública de conquista social que haya marcado un antes y un después», ni ninguna «reforma que haya ampliado derechos».

«PRIVATIZACIÓN, MENTIRAS Y CORRUPCIÓN»

La portavoz socialista también ha afeado al presidente de la Junta que «trabaja para los ricos» y «los que más tienen», y le ha espetado que sus «siete años de gobierno en Andalucía se resumen en tres palabras», que son «privatización, mentiras y corrupción».

En esa línea, ha reprochado a Moreno la «privatización de los servicios públicos» de la comunidad, y se ha referido al caso concreto de la sanidad para subrayar que la privada «ha crecido de forma exponencial» en Andalucía, así como para lamentar que los andaluces son «los españoles que más esperamos para ver a nuestro médico», tras lo que también ha criticado la situación de otros servicios como la educación y la dependencia, y los problemas para el acceso a la vivienda en Andalucía.

María Márquez ha concluido aseverando que «quien ha destrozado los servicios públicos jamás va a ser el que los arregle», y Andalucía merece, quiere y puede «mucho más», y la «oportunidad» de Moreno «ya pasó».

CORRUPCIÓN

Sobre la corrupción, Márquez ha reivindicado que el PSOE «no tiene miedo» ni tapa los casos que le afectan, sino que «expulsa» a quienes estén implicados en ellos y «combate» esos asuntos, mientras que Moreno los «tapa», según ha afeado al 'popular', a quien ha indicado que «ha tenido más agenda en los juzgados que en los despachos esta semana», y al que ha dirigido una batería de preguntas sobre el caso de supuestas irregularidades en contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), como la de «quién dio la orden para quitar los controles previos» en dicho sistema, para «desactivar la alarma» y hacer «lo que les diera la gana».

También se ha referido al 'caso mascarillas' de Almería, al que, según ha criticado María Márquez, el presidente de la Junta no ha dedicado «ni una palabra» en su discurso por la mañana, y del que ha subrayado que ya en el año 2021 se detuvo «al primer dirigente del PP» por este asunto, y Moreno «no hizo nada», según le ha afeado.

CRITICA EL «PATERNALISMO» DE MORENO EN SU RESPUESTA

Tras esta primera intervención ha tomado la palabra el presidente de la Junta, a quien ha replicado la portavoz socialista en un segundo turno que ha comenzado afeándole su «paternalismo insoportable», y rechazando sus «lecciones de moralidad».

Márquez ha concluido reprochando a Moreno que «ha fallado a mucha gente» y avisándole de que «llegó al Gobierno» andaluz «mintiendo y se irá por mentir», así como que «los andaluces han descubierto su verdadera cara» de «privatización, mentiras y corrupción», que es «incompatible con el tiempo nuevo de esperanza, de progreso y de futuro que merecen los andaluces», ha finalizado la portavoz socialista.