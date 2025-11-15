Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lluvias en Andalucía este fin de semana por la borrasca 'Claudia'. Ideal

Las 6 provincias de Andalucía en alerta por la borrasca Claudia: dónde lloverá más

Este sábado, la borrasca 'Claudia' dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos con tendencia a abrirse claros en la fachada oriental por la tarde

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:36

Comenta

Fin de semana pasado por agua en Andalucía y otras comunidades de España por la denominada borrasca 'Claudia', que pone en alerta a seis provincias ... con frío, viento, niebla e importantes precipitaciones, según avanza la Aemet. El paso de la borrasca 'Claudia' seguirá dejando este sábado avisos en 19 provincias y Ceuta por lluvia, tormenta, viento y oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En concreto, habrá avisos amarillos por lluvia en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla, Huesca, Salamanca, Segovia, Ciudad Real, Toledo, Lleida, Badajoz, A Coruña, Pontevedra, Madrid y Ceuta. Además, ascenderá a nivel naranja (importante) en Ávila y Cáceres. En cuanto a viento, las provincias con aviso amarillo serán Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla, Toledo, Badajoz y Cáceres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  2. 2 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  3. 3

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  4. 4 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  5. 5 Oleada de solidaridad en Las Gabias con la familia de la pequeña fallecida: «Lo han perdido todo, no vamos a quedarnos parados»
  6. 6

    Detienen y dejan en libertad a los primeros cuatro agentes que declaran por la trama de la Policía Local de Granada
  7. 7

    El hermano de la menor fallecida en un fuego en Las Gabias está fuera de peligro
  8. 8

    La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma
  9. 9 La 81ª detención de un ladrón de Granada que alarmó al barrio de Albayda
  10. 10 Diputación hace efectiva la compra de la casa de los Dengra por 1,2 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las 6 provincias de Andalucía en alerta por la borrasca Claudia: dónde lloverá más

Las 6 provincias de Andalucía en alerta por la borrasca Claudia: dónde lloverá más