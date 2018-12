La derecha obtiene mayoría en Andalucía sumando los votos de PP, Cs y VOX PEPE MARÍN La caída del PSOE es notoria (de 47 a 33 escaños), así como la fuerte entrada de VOX en el Parlamento de Andalucía con 12 parlamentarios | El PP obtendría 26 escaños, Cs 21 y Adelante Andalucía se queda en 17 M. V. COBO Domingo, 2 diciembre 2018, 22:28

Los resultados de las elecciones andaluzas se han hecho esperar por las incidencias en los colegios electorales que han retrasado hasta dos horas el cierre de las urnas, pero una vez anunciados el terremoto ha sido de magnitud. Los comicios de este 2 de diciembre pondrían fin a 36 años de gobierno socialista en Andalucía otorgando una mayoría de derechas al sumar los escaños de PP, Cs y VOX, que ha sido la gran sorpresa de la cita electoral.

Con el 92% de las papeletas escrutadas, la caída del PSOE es notoria con un descenso hasta los 33 diputados, frente a los 47 que ostentaba hasta ahora. El Partido Popular también cae hasta los 26 parlamentarios, desde los 33 con los que cerró la legislatura. Ciudadanos crece hasta 21 parlamentarios, desde los 9 con los que entró en el Parlamento; Adelante Andalucía se queda en 17 (frente a los 20 que tenía la suma de Podemos e IU) y VOX sería la gran sorpresa con la obtención de 12 escaños. Irrumpe así con una cantidad de parlamentarios inusitada.

A pesar del vuelco que supondrían estos resultados a la hora de formar gobierno, el PSOE habría vuelto a ser la fuerza más votada en Andalucía, con el 28,34% de los votos totales de la comunidad. Sin embargo, esto no sería suficiente porque no obtendría suficientes apoyos sumando a Adelante Andalucía (que ya vacticinó que no le apoyaría para seguir gobernando), ni tampoco obtendría una mayoría absoluta con los escaños de Ciudadanos.

Andalucía tiene que digerir estos resultados, que suponen un vuelco importante respecto a citas electorales anteriores. Y aunque en las sedes del PP están empezando a celebrar los resultados, desde Ciudadanos se han mostrado más cautos sobre la posibilidad de pactar con VOX para formar un eventual gobierno.