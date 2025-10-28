El primer presentador del tiempo de Canal Sur se despide en directo tras 36 años Carlos Almansa se jubila en antena con un mensaje cargado de humor y emoción

Camilo Álvarez Martes, 28 de octubre 2025, 13:32

1990. Carlos Almansa, el primer presentador del tiempo de Canal Sur Televisión, predice buen tiempo en Andalucía tras un fin de semana «poco lucido». Eran sus primeras apariciones en antena para informar a los andaluces del parte meteorológico. Entonces comenzaban a andar tanto las cadenas generalistas privadas como las autonómicas, que venían a completar una oferta televisiva hasta entonces compuesta solo por los dos canales públicos nacionales de TVE.

Aquel día de 1990 según las previsiones «el sol le ganaba la batalla a las nubes y a las nieblas», y los andaluces disfrutarían de una semana soleada. Era el 12 de marzo de 1990.

En marzo de 1990 Carlos Almansa era el primer presentador del tiempo. Junto a Marga Sánchez, Ana Fernández y Paca Moya (Mediodía magacín 1991) fueron el primer equipo de presentadores del tiempo de los informativos de CSTV. Desde 1995 presentaban Julio Marvizón y Emma Camarero. Almansa continua en el equipo junto con Manolo Mejías, Cristina Granados, Ana Cristina Ramírez y Javier Aguilar.

Casi 36 años después, este pasado domingo 26 de octubre se despidió ante la audiencia en la que fue su última intervención en Canal Sur. «Yo la primera vez que me presenté ante todos ustedes venía con traje, corbata y bigote y de esa manera les quiero decir adiós, solo que con más kilos, con más años y con menos pelo», señaló con mucho humor.

En su intervención, además de cumplir profesionalmente con la información del tiempo, tuvo tiempo de acordarse del equipo de Canal Sur y de los telespectadores. «Quiero agradecerles su atención durante todos estos años, también quiero agradecerles la paciencia porque en casi 36 años hay mucho lugar para cometer errores y el cariño que me han hecho llegar de una forma o de otra. También agradecer a todos los compañeros que han hecho posible este camino hasta aquí».

Carlos Almansa mostró siempre en antena un carácter tranquilo en las emisiones y un sutil sentido del humor que lo hizo viral hace unos años, en 2023, durante una ola de calor: «Estén ustedes seguros de que, más tarde o más temprano, nos acabaremos extinguiendo, pero de momento no es algo que vaya a ocurrir de forma inminente», comentó aquel día, un vídeo que se hizo viral.