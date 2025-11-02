Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno E. P.

El PP-A abre este viernes en Sevilla su 17 Congreso regional, en el que Moreno será reelegido

Fuentes del PP-A han manifestado que la candidatura de Moreno a la reelección como presidente del partido ha logrado unos 40.000 avales de la militancia durante el plazo de dos semanas

E. P.

Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:09

Comenta

El PP-A arrancará este viernes 7 de noviembre, en Sevilla, su 17 Congreso regional, de carácter ordinario, en el que Juanma Moreno, será reelegido ... como presidente del partido, en el tramo final de la legislatura andaluza. Las elecciones autonómicas tocan en junio de 2026 y Juanma Moreno optará a la reelección para un tercer mandato como presidente de la Junta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  2. 2 Muere atropellado un niño de 11 años en la A-92 a la altura de Huétor Tájar
  3. 3 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  4. 4 A prisión la mujer que hirió de gravedad a una joven de 17 años con una navaja en Carretera de la Sierra
  5. 5

    Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet
  6. 6

    «Este es el camino, seguimos en descenso, pero no me preocupa»
  7. 7

    Un hotel para el alma
  8. 8 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  9. 9 Cinco recomendaciones para sacar los tóxicos de tu vida cotidiana
  10. 10 Atendida una mujer por inhalación de humo tras un incendio en su cocina en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PP-A abre este viernes en Sevilla su 17 Congreso regional, en el que Moreno será reelegido

El PP-A abre este viernes en Sevilla su 17 Congreso regional, en el que Moreno será reelegido