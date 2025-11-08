Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juanma Moreno y el secretario general del PP, Miguel Tellado. Francisco J. Olmo / europa press
Política andaluza

El PP quiere convertir las elecciones andaluzas en una moción de censura contra el sanchismo

Miguel Tellado vaticina que Juanma Moreno encadenará «una mayoría absoluta tras otra»

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Sábado, 8 de noviembre 2025, 15:20

Comenta

En un momento en el que las negociaciones para elegir al nuevo candidato a la Comunidad Valenciana han puesto de relieve la dependencia de Vox ... que el PP padece en algunos territorios, la dirección nacional del Partido Popular mira a Andalucía como el modelo que aspira a replicar. La mayoría absoluta que Juanma Moreno consiguió en 2022 se ha convertido en un hito y nadie disimula que repetirla en las elecciones del año próximo supondría un impulso que dispararía las expectativas de Núñez Feijóo cuando le llegue el momento de volver a medirse a Pedro Sánchez.

