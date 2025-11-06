El PP de Andalucía afronta su 17º congreso con el objetivo de repetir la mayoría absoluta en 2026

Con un cierre de filas en torno al liderazgo indiscutido de Juanma Moreno y el desafío de volver a conseguir la mayoría absoluta en unas ... elecciones que ya se vislumbran en el horizonte, el Partido Popular de Andalucía celebra este fin de semana en Sevilla su 17º congreso. Con el gobierno en mayoría absoluta de la Junta de Andalucía, de seis de las ocho diputaciones provinciales y de siete de las ocho capitales de provincia, el PP-A afronta su cónclave con la máxima concentración de poder de su historia.

Lo hace también en un momento en el que el Gobierno andaluz acaba de atravesar la mayor crisis desde la llegada de Juanma Moreno al Palacio de San Telmo en enero de 2019 a causa de los problemas en el programa de los cribados de cáncer de mama y con toda la oposición, a izquierda y a derecha, volcada en el desgaste del Ejecutivo a partir de la crítica al estado de la sanidad.

Con la reelección de Moreno al frente del partido, el partido encara el congreso con la única duda de si el presidente optará por la continuidad en el equipo que lo ha acompañado desde el congreso de 2021 celebrado en Granada, siete meses antes de conseguir la histórica mayoría absoluta de 2022, o si impulsará cambios para tensar al partido de cara al desafío electoral del año próximo.

2.160 compromisarios

El congreso, en el que tomarán parte 2.160 compromisarios de las ocho provincias, con la asistencia de unos 5.000 invitados unos 200 periodistas acreditados, contará con la presencia de los presidentes de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de la región de Murcia, Fernando López Miras, únicos mandatarios autonómicos del PP que se desplazarán hasta Sevilla para participar del cónclave en la jornada del sábado.

El congreso se celebrará bajo el lema 'Siempre Andalucía' y arrancará este viernes a las cuatro de la tarde en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes). Se prolongará hasta el domingo, cuando serán las intervenciones de clausura del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, y de Juanma Moreno.

Este viernes intervendrán, a partir de las 16,00 horas, por este orden, Pilar Miranda, para abrir el congreso; María del Mar Vázquez (alcaldesa de Almería), una vez elegida presidenta del cónclave, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. También lo harán el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, y el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, para presentar los respectivos informes de gestión y de trabajo del grupo parlamentario, y el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local+Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo. Asimismo, se abordarán los debates de las ponencia de Reglamento de Organización y la Política.

Presidentes provinciales

Se ha programado también una mesa de intervenciones de los ocho presidentes provinciales del PP. El sábado, además de las intervenciones de Díaz Ayuso y López Miras, también intervendrán la eurodiputada Carmen Crespo y el secretario general del PP, Miguel Tellado. También habrá una mesa con intervenciones de los alcaldes de ocho capitales.

El discurso de Juanma Moreno para presentar su candidatura a la reelección como presidente del PP-A se prevé a partir de las seis de la tarde del sábado; el desarrollo de la votación, de 19,00 a 19,45 horas, y la proclamación del resultado, a las 20,00 horas.

Ya el domingo se clausurará el congreso con las intervenciones de Juanma Moreno y de Núñez Feijóo.