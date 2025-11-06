Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo, en una imagen reciente. Sur
Política andaluza

El PP de Andalucía afronta su 17º congreso con el objetivo de repetir la mayoría absoluta en 2026

Más de 2.000 compromisarios cerrarán filas en torno a Juanma Moreno con la presencia de Núñez Feijóo en la jornada del domingo

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:47

Comenta

Con un cierre de filas en torno al liderazgo indiscutido de Juanma Moreno y el desafío de volver a conseguir la mayoría absoluta en unas ... elecciones que ya se vislumbran en el horizonte, el Partido Popular de Andalucía celebra este fin de semana en Sevilla su 17º congreso. Con el gobierno en mayoría absoluta de la Junta de Andalucía, de seis de las ocho diputaciones provinciales y de siete de las ocho capitales de provincia, el PP-A afronta su cónclave con la máxima concentración de poder de su historia.

