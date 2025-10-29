Personas atrapadas en vehículos, inundaciones y carreteras cortadas: más de cien incidencias en Sevilla derivadas de intensas lluvias

El Consorcio Provincial de Bomberos de Sevilla ha atendido más de cien incidencias durante la madrugada y la mañana de este miércoles a causa de ... las intensas lluvias que afectan a la provincia, según ha explicado a Europa Press su portavoz, Manuel Blanco.

Entre los casos más destacados se encuentran rescates de personas atrapadas en vehículos debido a acumulaciones de agua en zonas urbanas y una ambulancia atrapada en una balsa de agua. También se han registrado inundaciones en calles y la caída del techo de una nave en Alcalá de Guadaíra, así como intervenciones en Mairena del Alcor y El Viso del Alcor.

Por su parte, la actividad diaria de los efectivos continúa, por lo que han atendido incidencias que no mantienen relación con las inundaciones. Ejemplo de ello es Écija, donde los bomberos han atendido un incendio en contadores eléctricos.

El portavoz ha señalado que, pese a la alta carga de trabajo, el servicio no está saturado, ya que se priorizan las actuaciones según su urgencia y la capacidad de ser atendidas por los bomberos. Asimismo, Blanco ha añadido que se trabaja, además, con tres parques de bomberos en Pilas y otros dos en Camas, coordinando la gestión de llamadas para atender primero los casos más graves.

Por su parte, la diputada del Área de Cohesión Territorial, Teresa Jiménez, ha expresado a esta agencia que no se han registrado, hasta el momento, incidencias graves. Entre los incidentes menores, se han contabilizado algún corte parcial por caída de ramas y tramos de carretera afectados por arrastre de barro.

En la SE-6201, se ha detectado la presencia de ramas en la calzada, que ha obligado a un corte parcial sin que se hayan producido otros problemas. En este mismo tramo, se ha producido la salida de un vehículo de la vía, sin daños personales, como consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas.

En la SE-3200, se ha registrado de forma puntual agua sobre la calzada, situación que ya ha sido subsanada. Por último, en la SE-3206, se ha retirado un árbol caído sobre la vía, dejando la circulación completamente restablecida.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha informado de que durante la noche y las primeras horas del día se han producido numerosas incidencias relacionadas con anegaciones de calles y viviendas, así como cortes en varias carreteras de la red provincial.

En concreto, permanecen cortadas la A-474, en Bollullos de la Mitación; la A-373, en el kilómetro 6, entre Sanlúcar la Mayor y Almonacílzar del Río; y la A-380, en La Puebla de Cazalla, como consecuencia de un accidente que impide el tránsito. También se registran afectaciones en puntos de la A-92, especialmente en vías de servicio y pasos inferiores.

En materia ferroviaria, se encuentra suspendido el servicio de trenes entre Sevilla y Huelva, lo que ha provocado la interrupción de las líneas de cercanías C5 y C2. La línea C1, que conecta Sevilla y Lora del Río, continúa operativa, aunque presenta dificultades en el tramo entre Sevilla-Santa Justa y Utrera.

El subdelegado ha realizado un llamamiento a la prudencia y la calma, y ha pedido a la ciudadanía evitar desplazamientos no esenciales, así como extremar la precaución en la conducción ante el riesgo de balsas de agua y condiciones adversas en las carreteras y zonas urbanas.