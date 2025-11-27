El parque de Mortadelo y Filemón que se puede visitar gratis en Andalucía

Mortadelo, Filemón y toda la tropa de Ibáñez se encuentran en el Parque de la Batería, en Torremolinos (Málaga), convirtiendo este espacio en un cómic ... viviente. Así, ocho esculturas en 3D de entre 1 y 2,5 metros hacen un homenaje al creador de estos personajes tan queridos, que se pueden visitar de forma gratuita.

Este parque, con más de 74.000 metros cuadrados y vistas al mar, es uno de los pulmones verdes de la ciudad. Está ubicado al norte de La Carihuela, junto a la parada de tren de Montemar Alto, y es una opción perfecta para pasar el día en familia. La zona cuenta con un lago artificial, una torre mirador, un lugar para hacer ejercicio y un área de juego infantil, entre otros.

La parte temática dedicada al maestro del cómic español cuenta con los personajes más emblemáticos: Mortadelo con un espeto de sardinas, Filemón desquiciado como siempre, Pepe Gotera con una rueda de molino, Otilio trabajando en la Torre de Pimentel, el mítico Rompetechos y Botones Sacarino. Al final del recorrido podrás encontrar también a Ibañez dibujando uno de sus cómics.

El lugar dispone de algunos cañones de artillería y dos búnker subterráneos, ya que era una antigua batería defensiva de costa. Además cuenta con un árbol de chupetes, una tradición sueca que ayuda a los niños a despedirse del chupete y dejarlo en una de sus ramas con una nota o un dibujo.