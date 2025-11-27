Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El parque de Mortadelo y Filemón que se puede visitar gratis en Andalucía

La parte temática dedicada al maestro del cómic español cuenta con los personajes más emblemáticos

Sandra Palacios

Sandra Palacios

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:51

Comenta

Mortadelo, Filemón y toda la tropa de Ibáñez se encuentran en el Parque de la Batería, en Torremolinos (Málaga), convirtiendo este espacio en un cómic ... viviente. Así, ocho esculturas en 3D de entre 1 y 2,5 metros hacen un homenaje al creador de estos personajes tan queridos, que se pueden visitar de forma gratuita.

