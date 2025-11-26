Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El portavoz de la Marea Blanca de Andalucía, Sebastián Martín Recio, interviene en el Parlamento. Efe/ Julio Muñoz

El Parlamento tramitará una ley de iniciativa popular en defensa de la sanidad pública

El Partido Popular vota a favor de la admisión de un proyecto impulsado por las Mareas Blancas y respaldado por la izquierda

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:35

Comenta

El Pleno del Parlamento de Andalucía tramitará una ley de defensa de la sanidad pública impulsada por las Mareas Blancas. El texto, presentado como Iniciativa ... Legislativa Popular, fue sometido este miércoles para su toma en consideración y a pesar de su contenido fuertemente crítico con la gestión del Gobierno andaluz contó con el voto favorable del Grupo Popular, mayoritario en la Cámara. También votaron a favor el PSOE y los tres grupos de la izquierda –PSOE, Por Andalucía y Adelante–, mientras que Vox se abstuvo.

