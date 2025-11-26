El Parlamento tramitará una ley de iniciativa popular en defensa de la sanidad pública

El Pleno del Parlamento de Andalucía tramitará una ley de defensa de la sanidad pública impulsada por las Mareas Blancas. El texto, presentado como Iniciativa ... Legislativa Popular, fue sometido este miércoles para su toma en consideración y a pesar de su contenido fuertemente crítico con la gestión del Gobierno andaluz contó con el voto favorable del Grupo Popular, mayoritario en la Cámara. También votaron a favor el PSOE y los tres grupos de la izquierda –PSOE, Por Andalucía y Adelante–, mientras que Vox se abstuvo.

Así, con 94 votos a favor y 14 abstenciones, el proyecto continuará su tramitación en el Parlamento. Los grupos de la izquierda reclamaron que lo haga mediante el trámite de urgencia.

Como portavoz de la comisión promotora de la ILP intervino Sebastián Martín Recio, que explicó que la iniciativa parte del supuesto inicial de que la sanidad pública andaluza no está bien y sufre un deterioro importante que es producto de un proceso de desvío de los recursos públicos al sector privado.

Alternativas

Martín Recio subrayó que «ha llegado el momento, junto a la crítica que podamos hacer y la indignación que podamos tener, de plantear alternativas que sean capaces de aglutinar consensos poniendo el foco en los usuarios de la sanidad pública, los profesionales sanitarios, y la administración autonómica», a la que las 'mareas blancas' perciben «distante, como ajena». En su intervención, la portavoz del PP, Beatriz Jurado, lamentó que las Mareas hayan desistido de reunirse con representantes del PP para abordar este problema.

El portavoz sintetizó la iniciativa en tres ejes: la necesidad de participación de todos los sectores implicados mediante los consejos de salud; la urgencia de acabar con lo que considera descapitalización del sistema por la transferencia de recursos públicos al sectores privado, y la necesidad de implantar un plan de choque para saldar lo que considera una deuda histórica con la sanidad pública.

El texto parte de la premisa de que, desde 2019, cuando Moreno, fue investido presidente de la Junta se hizo «más intenso el «deterioro de la sanidad pública» en Andalucía».

Pese a este tono fuertemente crítico, Beatriz Jurado reconoció que la ILP viene «respaldada por miles de andaluces» y subrayó que que en el PP-A están «de acuerdo con ese sentir de miles de personas», ya que son conscientes de que «el sistema público de salud tiene que seguir mejorando y blindándose» en Andalucía, y por eso el Grupo Popular respalda que se tramite la ILP en la Cámara «por coherencia y responsabilidad».