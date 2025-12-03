El Parlamento reprueba a Grande-Marlaska por su «desidia» en el combate al narcotráfico en Andalucía

El Parlamento de Andalucía ha reprobado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por lo que considera su desidia en la lucha contra el narcotráfico ... y los incumplimientos de los compromisos adquiridos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La propuesta, incluida en una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Partido Popular, salió adelante con 68 votos a favor (PP y Vox), 30 en contra (PSOE-A) y 7 abstenciones (Por Andalucía y Adelante).

El texto muestra también el rechazo de la Cámara andaluza al proceder del ministro por «el abandono institucional al que tiene sometidos a estos servidores públicos y por la actitud mantenida en el tiempo en la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico en Andalucía», lo que en opinión de los autores de la iniciativa está provocando el mayor deterioro de los niveles de seguridad ciudadana y orden público, así como una situación de «enorme peligrosidad» para la seguridad e integridad física de los efectivos de las fuerzas de seguridad.

También se muestra disconformidad con la colaboración en la investigación del crimen de los guardias civiles

La PNL aprobada, que considera indolente la actitud de Marlaska, muestra disconformidad con la colaboración del Gobierno de España en la investigación del asesinato de guardias civiles en Barbate, insta a un compromiso firme contra las mafias y pide dotar de apoyo institucional y jurídico a las fuerzas y Cuerpos de Seguridad. También reclama un plan de refuerzo policial y legislativo y solicita endurecer el Código Penal para tipificar delitos relacionados con el suministro de combustible a narcolanchas.

Aunque los socialistas se posicionaron en contra de la mayor parte de los puntos de la iniciativa, una enmienda presentada por el grupo de Por Andalucía salió adelante con el respaldo de todos los grupos de la Cámara.

Ese texto instaba al Gobierno de España a reforzar de manera inmediata la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil mediante el aumento de su plantilla y los recursos materiales y tecnológicos necesarios con el fin de garantizar una mayor eficacia en la investigación de la corrupción política y el crimen organizado, así como la prevención y persecución del blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y otras actividades ilícitas.