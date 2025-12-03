Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fernando Grande-Marlaska, en un acto reciente en Sevilla. Raúl Doblado
Política andaluza

El Parlamento reprueba a Grande-Marlaska por su «desidia» en el combate al narcotráfico en Andalucía

Sólo el PSOE vota en contra de la iniciativa, aunque todos los grupos respaldan la petición de reforzar la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:54

Comenta

El Parlamento de Andalucía ha reprobado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por lo que considera su desidia en la lucha contra el narcotráfico ... y los incumplimientos de los compromisos adquiridos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La propuesta, incluida en una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Partido Popular, salió adelante con 68 votos a favor (PP y Vox), 30 en contra (PSOE-A) y 7 abstenciones (Por Andalucía y Adelante).

