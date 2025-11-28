El Parlamento rechaza el principio de ordinalidad en la financiación, pero sin el apoyo del PSOE

Ordinalidad va camino de convertirse en una palabra imprescindible para seguir en los próximos meses la agenda política andaluza. Se utiliza para definir un principio ... según el cual el orden de asignación de recursos a cada comunidad estaría determinado exclusivamente por el orden de aportación.

La reforma del sistema de financiación autonómica siguiendo este principio figuraba en el acuerdo para la investidura de Salvador Illa firmado por los socialistas catalanes y Esquerra Republicana y desde que María Jesús Montero adelantó que presentaría una propuesta sobre un nuevo modelo y admitiera como procedimiento la negociación bilateral, los temores de que sea incluido se han disparado.

Este viernes concluyó en el Parlamento de Andalucía el debate sobre el estado de la Comunidad y entre las propuestas de resolución aprobadas figura una presentada por el Partido Popular que rechaza explícitamente la ordinalidad como principio que rija el nuevo modelo.

Perpetuar desequilibrios

El texto, que salió adelante sólo con los votos del grupo proponente y de Adelante Andalucía, sostiene que este principio intenta perpetuar los desequilibrios de financiación de los servicios esenciales que reciban los ciudadanos y los territorios «sin atender a principios de racionalidad, eficiencia, igualdad y estrategia de crecimientos solidario conforme a la Constitución».

El acuerdo, que reivindica el texto sobre este asunto aprobado por el Parlamento en 2018, obtuvo 60 votos a favor y 47 en contra al ser rechazado por el PSOE, Vox y Por Andalucía.

El PSOE también evitó pronunciarse en contra del principio de ordinalidad al votarse una propuesta de resolución impulsada por Adelante Andalucía que también planteaba el rechazo a cualquier sistema de financiación autonómica basado en el principio de ordinalidad «que no compense el maltrato histórico que ha sufrido Andalucía». En la votación de esta iniciativa, que fue rechazada con los votos del PP, el PSOE se abstuvo.

Propuesta socialista

Los socialistas presentaron por su parte su propia propuesta de resolución sobre financiación autonómica. El texto pedía a la Junta que se siente con el Gobierno de España y apoye un nuevo modelo que proporcione a Andalucía «los recursos suficientes, refuerce la solidaridad entre territorios e impidan el 'dumping fiscal', garantizando que la ciudadanía andaluza tiene acceso a los mismo servicios públicos de calidad que el resto, vivan donde vivan».

En esta propuesta se planteaba que el Gobierno andaluz acepte de manera inmediata quita de deuda propuesta por Hacienda y que se revirtiera lo que considera «política injusta de regalos fiscales a las rentas más altas«

De todas las propuestas de resolución presentadas -cada grupo tenía un cupo máximo de 35-, fueron aprobadas finalmente 46, las 35 del Partido Popular, cinco de Vox, dos de Por Andalucía, dos de Adelante Andalucía y ninguna del PSOE. El portavoz adjunto del PP, Pablo Venzal, calificó de «insultantes» las propuestas socialistas.

Grupos

Entre las propuestas de Vox que salieron adelante figuran la un Plan Integral de Infraestructuras Sanitarias por provincias y una reforma integral del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. También se aprobó impulsar un Plan de Choque de Infraestructuras Educativas.

De Por Andalucía se aprobó una propuesta de mejora de los tiempos de espera de las reconstrucciones mamarias para las mujeres intervenidas quirúrgicamente de cáncer de mama y la que pedía la revisión de los protocolos aplicados a las residencias de mayores.

De Adelante Andalucía, se aprobó por unanimidad instar al Gobierno andaluz a eliminar la práctica de la contratación temporal del personal del SAS, en plazas estructurales, y la de reclamar al Estado las competencias de transportes de cercanías para Andalucía.