El Parlamento pisa el acelerador para aprobar una decena de leyes antes de las elecciones

El Parlamento de Andalucía cerrará el año 2025 inmerso en una vorágine legislativa que tendrá continuidad en los primeros meses del año próximo, antes de ... que la Cámara sea disuelta para la convocatoria electoral. Con sólo dos plenos por celebrarse antes de que termine el año, uno de ellos dedicado a la aprobación final de la Ley de Presupuestos, el Parlamento tiene pendientes de aprobación seis leyes más, a las que este miércoles se sumarán otras tres una vez que superen el debate de las enmiendas a la totalidad e inicien su tramitación parlamentaria.

Une vez que finalice el año, si el año próximo el calendario político es similar al de 2022, año de las últimas elecciones autonómicas, el Parlamento se disolvería en torno a mediados de abril, por lo que habría menos de tres meses para completar toda la agenda legislativa, ya que enero no es mes parlamentario hábil. De ser necesario, no obstante el presidente de la Cámara podría convocar alguna pleno en ese mes.

Ya en la sesión de la semana pasada, inusualmente alargada a tres días por la celebración del debate sobre el estado de la Comunidad, el Parlamento dio la aprobación definitiva a dos leyes que estaban pendientes: la de Impulso y Promoción de la Producción Ecológica y otras Producciones Agrarias, Pesqueras y Acuícolas Certificadas en Andalucía y la de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía.

En el próximo pleno, que comienza este martes, también se aprobarán de manera definitiva otras dos normas remitidas por el Consejo de Gobierno y que por su trascendencia fueron tramitadas por Urgencia: la Ley de Vivienda y la Ley de Espacios Productivos para el fomento de la industria en Andalucía. La primera de estas normas es considera desde el Gobierno como una de las leyes fundamentales de esta legislatura

Tres nuevas leyes

También este martes se celebrará el debate a la totalidad de tres normas remitidas por el Consejo de Gobierno, que al superarse, con los votos de la mayoría absoluta del Grupo Popular, pasarán a engrosar la lista de normas a ser aprobadas antes de que acabe la legislatura. Se trata de los proyectos de ley de Patrimonio Cultural, de Gestión Ambiental y de Montes.

Estos proyectos de ley se sumarán a los que ya se encuentran en trámite en la Cámara pendientes para su aprobación. Entre ellos figura la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que entró en el Parlamento el 25 de septiembre de 2025 y está siguiendo su tramitación por urgencia, al igual que el proyecto Ley Universitaria para Andalucía, que entró en la Cámara el 1 de octubre de 2025 y ya ha finalizado el plazo presentación de agentes sociales. Se trata de dos normas consideradas claves dentro de la treintena de leyes que, si todo se desarrolla como está previsto, se habrán aprobado al final de la legislatura.

Una vez que la Cámara se disuelva, las leyes pendientes de aprobar decaerán y todo el trabajo realizado hasta entonces debería reiniciarse desde el principio en la nueva legislatura. Según el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, la intención es que eso no suceda y que pueda culminarse al completo toda la agenda parlamentaria pendiente.

30 nuevas normas

Si este objetivo se consigue, al final de la legislatura se habrán aprobado unas 30 leyes, una cifra que Martín compara con la parálisis legislativa que se vive a nivel nacional ante la imposibilidad del Gobierno de España para conseguir suficiente respaldo parlamentario. «La comparación es bochornosa para ellos», subraya.

Además de las citadas y de la ley de Presupuestos, también están pendientes de aprobación la proposición de ley relativa al tercer sector de acción social de Andalucía, presentada de manera conjunta por los grupos Popular, Socialista y de Adelante Andalucía y la Iniciativa Legislativa Popular de salud pública, cuya admisión a trámite fue aprobada la semana pasada.