Pablo Casado señala que los votos que no obtenga el PP irán al «embudo» de Susana Díaz El candidato del PP a presidir la Junta, Juanma Moreno. / EFE El presidente del PP ha señalado que se vota «continuidad o cambio, más de lo mismo o una ilusión de futuro, PP o todo lo demás» EUROPA PRESS MARBELLA (MÁLAGA) Jueves, 29 noviembre 2018, 19:36

El presidente del PP, Pablo Casado, ha señalado este jueves que en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre se vota «continuidad o cambio, más de lo mismo o una ilusión de futuro, PP o todo lo demás» ya que, ha señalado, los apoyos que no logre la formación 'popular' irán al «embudo» de la candidata socialista a la Junta, Susana Díaz.

Casado, que ha participado en Marbella (Málaga) en un almuerzo con afiliados junto al presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, y la alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz, ha asegurado que «si se vota a Ciudadanos, pactará con Susana Díaz». «Hace cuatro años dijeron que no iban a pactar con Susana Díaz y ahí están», ha apuntado.

A juicio de Casado, si se vota a Podemos «tendremos un nuevo gobierno comunista y socialista en Andalucía, como el que hay en Cádiz, Madrid, Zaragoza, Valencia o en todos los sitios donde han sumado». «¿Queremos tener en la Junta, mandando sobre la economía, a los mismos que se fueron a Venezuela a destrozar la economía como asesores de Chávez y Maduro? ¿Queremos tener las recetas de Podemos para ir contra los medios de comunicación libres o expropiar empresas? ¿Queremos esa forma de hacer política?», ha preguntado.

«El resto de partidos, como Partido Andalucista o IU, que están donde están, acabaron pactando con el PSOE. El único voto útil, de futuro es al PP», ha agregado.

Casado ha señalado que los cinco puntos del programa del candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, son los que ha defendido la formación 'popular' en «su historia y sus gobiernos».

Según Casado, la formación que preside defiende la unidad de España, en un momento, ha destacado, «en el que los independentistas se están cargando Cataluña y un Gobierno en Madrid que no pone freno a las amenazas porque necesita sus votos para seguir gobernando».

«Susana Díaz no dice nada de que al ministro de Exteriores le escupan los de ERC en el Congreso; no dice nada de por qué sus diputados socialistas votaron en contra de la ley de símbolos para evitar que se ultraje la bandera, el himno de España y al rey Felipe VI. Susana Díaz sí es responsable también, como líder autonómica de ese partido, de que el PSOE esté arrodillado ante lo que los independentistas quieren hacer en Cataluña y con España», ha explicado.

El PP, ha añadido, defiende también la libertad económica con medidas, ha apuntado, como la supresión del impuesto de sucesiones, donaciones y patrimonio. «Juanma Moreno y yo queremos bajar el impuesto de la renta, rebajar las cuotas a los autónomos y apostar por la tarifa plana hasta los 24 meses. También estamos en contra de que se pongan impuestos a las empresas tecnológicas que quieren venir a Málaga a emprender y crear empleo», ha agregado.

Respecto a los servicios sociales, Casado ha señalado que el PP quiere una educación «nacional y de calidad» en la que no haya «barracones ni cifras de rendimiento escolar como las de Andalucía o en la que los profesores andaluces cobren lo mismo que en el resto de España».

«Queremos que nuestros niños puedan aprender inglés, que niños y padres puedan elegir el colegio que quieran y que se evalúe públicamente los conocimientos», ha indicado, al tiempo que ha expresado su apuesta por una sanidad «en la que no haya listas de espera».

Casado ha asegurado que otro principio de su formación es la «honestidad, la transparencia y la eficiencia en la gestión» y ha indicado que Moreno quiere «abrir puertas y ventanas y levantar alfombras de la Junta para acabar con una administración clientelar y corrupta».

«Una consejera de Presidencia del Gobierno más corrupto de la historia de Andalucía está completamente desautorizada para volver a ser presidenta», ha agregado en alusión a Díaz.

Por último, Casado ha expresado también la apuesta del PP por la seguridad ciudadana y frente a la inmigración irregular y al terrorismo y para trazar un relato que sea un homenaje a las víctimas del terrorismo.

Casado ha pedido a los simpatizantes del partido que «salgan a votar» el próximo domingo y que trasladen «a aquellos que han dejado de confiar en el PP que les entendemos y somos conscientes de que, en algunos momentos, ha podido parecer que nos hemos ocupado de lo urgente y no de lo importante».

«Tomamos buena nota, pero que les quede la certeza absoluta de que esta sigue siendo su casa, de que no vamos a defraudarles, de que seguimos siendo la casa común del centro derecha y lideramos un proyecto imprescindible para servir a España y necesitamos de su ayuda y confianza», ha apuntado.

Casado ha agregado que «para ello, necesitamos que no se desperdicien esfuerzos, que no se vaya algún voto a escaños que no acaban pactando con nuestras ideas o incluso a votos que no acaban alcanzando escaños y se pierden».